Det beste jeg vet med Håvard Werkland

ÅRETS KOKK: Håvard Werkeland skal representere Norge i Kokke-EM neste år. Til vanlig jobber han som assisterende kjøkkensjef på Speilsalen i Trondheim. Foto: Martin Giskegjerde / Oclin

Publisert i går 13:37

– Pappa så for seg at jeg kom til å svi tevannet, forteller Årets kokk.

Håvard Werkland ble nylig kåret til Årets kokk 2023, men å bli kokk var aldri en del av planen til 28-åringen.

– Hei, Håvard! Hvordan har du det?

– Akkurat nå har jeg det ekstremt godt. Jeg har kommet tilbake til Trondheim og har fått pakket ut. Det har vært hektisk de siste dagene, for å si det mildt, forteller kokken når vi snakker med ham dagen etter at han har konkurrert om, og vunnet, tittelen «Årets kokk».

Det betyr at den 28 år gamle kokken skal representere Norge i Bocuse d’Or, også kjent som Kokke-EM, i 2024. I år skal konkurransen holdes i Trondheim.

– Jeg skal jo representere Norge, så det er mange forventninger, og jeg kjenner på presset. Men å få stå der i Trondheim, som trønder, det er en ganske unik mulighet.

Hvis han blir blant de topp ti beste der, så kvalifiserer Norge til Kokke-VM, som arrangeres i Lyon i 2025.

– Hvordan var det å vinne konkurransen?

– Det var litt surrealistisk. Under selve konkurransen har man ikke snøring på hvor man ligger i linjen. Jeg hadde troen på forhånd, men etter å ha konkurrert mot de fire andre utrolig flinke folkene, hadde jeg ikke troen i det hele tatt.

– Da det bare gjensto å rope opp vinneren, var jeg helt overbevist om at vi ikke hadde nådd topp tre. Det kom som lyn fra klar himmel da de ropte opp at jeg vant, forteller han med en liten latter.

Foto: Tom Haga

Werkland kan imidlertid meddele at det aldri lå i kortene at han skulle bli kokk.

– Jeg hadde ikke laget noe mat før jeg begynte på kokkelinjen i 2010. Jeg fikk klar beskjed fra mamma om at hun ikke trodde det var noe for meg, og pappa så for seg at jeg kom til å svi tevannet, sier Werkland og ler.

Men nå er han altså her, med en svært anerkjent kokkepris, og det vi alle lurer mest på, er:

– Hva er favorittfrokosten din?

– Oi! Haha. Jeg er veldig glad i «cowboy-frokost» – speilegg og bacon på surdeigsbrød, med en god cappuccino ved siden av slår aldri feil.

– Jeg antar du lager en ganske god en selv?

– Ja, men dama lager en enda bedre en!

– Så heldig! Hva er favorittmiddagen din, da?

– Det er det vanskeligste spørsmålet som finnes. Av og til er det sykt digg med en ordentlig biff, mens andre dager vil man bare ha noe «junk». Men en god biff med sopp og et glass rødvin inntil er fantastisk godt, konkluderer han etter litt tenketid.

TOPPKVALITET: Dette kjøttfatet serverte Werkland i Årets kokk-konkurransen. Foto: Tom Haga

– Da kommer nok et vanskelig spørsmål her: Hva er favorittdesserten din?

– Jeg er glad i lette og friske desserter. Hjemmelaget softis med syrlige frukter er veldig godt. Ikke softis i beger, men en dessert basert rundt softis.

Fikk du lyst på biff og softis til middag?

– Det hørtes ikke dumt ut. Hva er det beste du kan få servert, da?

– Jeg er sykt glad i sjøkreps. Jeg innser at det er et veldig klassisk «kokke-svar», men grillet sjøkreps kommer høyt opp på listen. Jeg er veldig glad i grillet mat. Jeg elsker de åpne flammene, kullet, og den komplekse dybden i smaken.

– Det gir meg en anelse om hva svaret på det neste spørsmålet blir: Hvilket kjøkkenredskap kunne du ikke klart deg uten?

– Det blir jo grillen, sier kokken og ler.

– Det finnes jo egentlig 100 ting man ikke klarer seg uten, men skulle jeg kun hatt ett redskap for å lage mat, så hadde jeg gått for en grill.

– Nok et kokkesvar: Jimmy Øien svarte det samme! Hva er favorittsesongen din når det kommer til mat, da?

– Våren, uten tvil. Alt begynner å spire, og det er så mange gode råvarer å få tak i, så det er en «no-brainer». Men vinteren kommer på en sterk annenplass, faktisk. Kvaliteten på sjømaten blir helt fantastisk om vinteren fordi vannet blir så kaldt av fisken og skalldyrene fetes opp.

– De fleste liker jo best å spise skalldyr på sommeren, men det er på vinteren at sjømaten er på topp.

– Det visste jeg ikke! Men hva var det beste du visste om da du var liten?

– Sikkert godteri.

– Enkelt og greit! Hvor vil du helst reise for matens skyld?

– Jeg reiser egentlig bare for matens skyld, eller for jobb. Favorittbyen min i hele verden er København, og det er også min go to-destinasjon for matopplevelser. Når jeg reiser til et nytt sted, så planlegger jeg gjerne reisen slik at jeg får gått på fem restauranter i løpet av en helg.

– Men nå har jeg vært så mye i København, så jeg skulle gjerne dratt til Stockholm, for der har jeg ikke vært enda. Jeg synes vi har en veldig unik gastronomi i Norden.

– Siste spørsmål: Hva spiser du aldri?

– Jeg er egentlig en motstander av folk som sier at de ikke liker ting – jeg mener at alle liker alt, så lenge maten er riktig tilberedt. Nå mener jeg ikke østers og den slags, for det har en veldig spesiell smak som jeg kan skjønne at folk er sensitive for. Men når folk sier at de ikke liker fisk, for eksempel, så tenker jeg at alle liker fisk, så lenge den er perfekt tilberedt.

NOE FOR ALLE? Enda en av rettene som bidro til at Werkland ble kåret Årets kokk: Stekt kveite med szechuan og norsk agurk. Foto: Tom Haga

– Det er litt av en brannfakkel!

– Haha, ja, men det mener jeg virkelig. Men når det er sagt, så spiser jeg aldri leverpostei. Det har jeg bare ikke vært glad i helt fra barndommen av.

– Er leverposteien et unntak fra teorien din?

– Nei da! Nylig lagde vi hjemmelaget leverpostei, og det var ganske godt. Det er bare den oransjebrune leverposteien fra Stabburet som ikke er helt min greie.

