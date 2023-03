Min Matdrøm: Reneé Fagerhøi

GLEDER SEG: Reneé Fagerhøis matdrøm for 2023 er å invitere venner hjem på middag.

– For eksempel Thousand Island-dressingen jeg aldri fikk, ler hun.

– Nå er maten min en blanding av råvarer av høy kvalitet, med et lite snev av «trash-kultur».

– Jeg vil åpne dørene for restaurant «Mør», ler hun.

– Det finnes ikke noe deiligere i livet enn å dele et godt måltid med gode venner, og sitte litt for lenge og sent ved bordet. Det er den ultimate lykkefølelse.