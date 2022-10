Derfor blir egget grønt - og slik unngår du det

Det føles unektelig kjipt å koke seg et egg, bare for å finne en uapetittlig grønn farge rundt eggeplommen. Men bare ta det med ro: Det betyr verken at egget er for gammelt eller smittet av en mystisk sykdom.

Løvbrøtte sier at det er to ting som kan forårsake grønnfargen.

- Ettervarmen kan føre til at reaksjonen settes i gang, hvis du ikke avkjøler egget bra nok etter koking, og lar det ligge lenge etterpå. Det samme kan skje hvis du rett og slett koker egget for lenge, sier matrådgiveren.

Perfekt egg

– I enkelte land er det viktig å koke egget lengre for å unngå salmonellasmitte. Det behøver vi ikke i Norge, så da kan vi koke egget slik at plommen fortsatt er smakfull og saftig, sier Løvbrøtte, og fortsetter:

– Hvis du vil koke et perfekt egg er det viktig å bruke romtempererte egg. Hvis egget er kjøleskapskaldt, kan det vært lurt å stikke et hull i den butte enden hvor det er luft under skallet. Dette er fordi luften utvider seg når den blir varm, og da blir det ikke plass i egget. Ved å lage et hull slipper luften ut såpass raskt at egget ikke sprekker, tipser matrådgiveren.