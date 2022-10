Lammeretter med ny vri: Krydret lammekjøtt, lammecarré og lammelår

Et av høstens store høydepunkter er ferske, velfødde lam. Her har jeg laget retter med lam inspirert av marokkanske, greske og thailandske smaker.

Men det er ikke bare her hjemme lammekjøttet er høyt elsket, lam kler nemlig utrolig mange smaker og spises over hele verden. Rettene jeg har laget i dag er inspirert av det marokkanske, greske og thailandske kjøkken.

Et langsomt lammelår med hint av Kleftiko og Hellas er akkurat så langsom at den er på grensen til det kjedsommelige, med andre ord du sliter deg ikke ut når du tilbereder lammet på denne måten. Resultatet blir en «faller av benet og smelter i munnen»-opplevelse som virkelig er verdt den minimale innsatsen. Dryss over smuldret fetaost og hakket persille og kos deg med noen av det beste høsten har å by på.