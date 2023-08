Slottskokken deler oppskrift på syltetøy-favoritt

Så populære er bærene, at det faktisk er startet et forskningsprosjekt skal nå løfte frem de tre hagebærene gjennom et omfattende «moderniseringsprosjekt» som har fått kortnavnet ‘OPTIRibes’, skriver NIBIO på nettsidene sine .

PÅ KONGSGÅRDEN: Nicolai Lundsgaard, kjøkkensjef ved Det kongelige hoff, her sammen med dronning Sonja på kjøkkenet på Kongsgården. Fra en omvisning kongeparet hadde for pressen hvor de fortalte om 17. maifeiringen på Kongsgården.

At solbærene løftes frem som rene superbærene av både profesjonelle og amatører, synes ikke kjøkkensjef Nicolai Lundsgaard, som har sin arbeidsplass på selveste Slottet, er det minste rart. Han har nemlig hatt solbæret som en solid favoritt i mange år og servert både norske og utenlandske kongelige og andre celebriteter solbær under slottsmiddager.

Men man trenger slett ikke være toppkokk for å lage noe godt med solbær. Et enkelt syltetøy er perfekt å lage nå og ta frem for å nyte i den kalde sesongen. Deilig alene, men supergodt med litt rømme eller en ost som for eksempel en myk brie.