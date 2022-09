Marianne lagde kokebok på Sicilia: – Å bake er mitt kjærlighetsspråk

– Men de har alltid den eksotiske tvisten, det er litt mer spennende. Når vi har måttet lene oss på romessens på 50-tallet, så har de hatt mørk rom, marsala og kryddere. De var først ute med sjokolade med mange typer nøtter og dadler. Og når vi har et epletre i hagen, så har de et appelsin- eller sitrontre. Det merker du på oppskriftene. Det er neeeesten kransekake, men der kom den mørke romen, eller appelsinskallet. Det er mer smak og litt mer komplekst.

Hele boken er utviklet under oppholdet på Middelhavets største øy. Oppskriftene passer for høst, vinter, jul og nyttår.

Hun forsikrer likevel at oppskriftene fungerer med norske råvarer, og at alle ingredienser er tilgjengelige i Norge.

– Mange av de klassiske oppskriftene har blitt utviklet i klostre, sier Gjengedal og forteller ivrig om hvordan overklassen sendte sine døtre i kloster før de skulle giftes bort. Om at råvarer som sukker og mandler var en vanlig del av medgiften og at kjeks og kaker dermed ble en god inntektskilde for klostrene. Og at mange av de tradisjonelle oppskriftene stammer herfra.