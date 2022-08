Skylling av frukt og grønt: Dette sier forskeren

29. august 2022

JA ELLER NEI? Det er fredag. Du skal lage guaca. Skal du skylle avokadoen?

Epler, druer og blåbær - selvfølgelig skyller vi det. Men hva med avokado, melon og mango?

For mange ligger det nok instinktivt inne å skylle epler, druer, jordbær og tomater før man skal spise det. Men hva med frukt og grønnsaker med uspiselig skall, som avokado og mango? Og har det egentlig noe for seg å gnikke et eple mot genseren før du spiser det?

Vi tok en prat med seniorforsker i Nofima, Solveig Langsrud, for å bli litt klokere.

– Bør man skylle frukt og grønt?

– Ja, man bør skylle alt fra salat og tomat, til epler - all slags frukt og grønt. Det er nok kanskje litt viktigere å skylle frukt og grønt med skall man skal spise, men også de med uspiselig skall bør skylles.

– Hvorfor det?

Meloner ligger for eksempel på bakken, og blir fraktet på lasteplan. Så det kan være mye jord og skitt utenpå, eller bakterier fra mennesker, fugler eller dyr. Da bør man skylle dem før man deler de opp, så man ikke får det med inn på melonkjøttet.

SKYLL: La oss håpe denne vannmelonen var vasket før den ble delt opp.

– Forstår. Er det nok å skylle frukt og grønt i kaldt vann?

– Man skal egentlig både skylle i rennende vann, og gni litt eller bruke en grønnsaksbørste for å få vekk skitt og bakterier som er der. Men det er klart det finnes noen praktiske begrensninger. Altså - man kan ikke skrubbe for eksempel blåbær. En tommelfingerregel er at man skal skylle i 20 sekunder.

EKSPERT: Solveig Langsrud hos Nofima.

– Innimellom kan man (les: jeg) ty til å bare gni et eple mot genseren, for eksempel hvis jeg ikke er i nærheten av en vask. Er det egentlig nok?

– Nei, jeg vet ikke hvorfor man gjør det, haha. Kanskje du gnir vekk litt av skitten, men det er nok best med vann.

UNN DEG LITT VANN...: ... neste gang du skal spise et eple.

– Så, over til fredagstacoen: Avokado. Mango. Hva skal man gjøre her?

– Ja, du må skylle avokadoen og mangoen også. Det er klart at de fruktene som henger på trær ikke har like stor risiko som de som vokser på bakken, men du skal uansett skjære gjennom skallet med kniv. Og da må man skylle for å unngå at bakterier blir med inn på kjøttet.

– Hva med bananer, da? Må de faktisk skylles?

– Det kommer litt an på. Hvis man skulle delt opp en banan med skallet på, og latt de ligge framme en stund, kan det være greit å skylle dem først. Men til vanlig deler man kanskje ikke opp bananer med kniv, og de henger på et tre, så har til gode å se at det har vært noen sykdomsutbrudd knyttet til ferske bananer. Det har imidlertid vært sykdomsutbrudd med tørkede bananer, men det blir jo en annen problemstilling.

SMAKFULLT: Mango er godt til både søt og salt mat.

– Hva slags sykdomsutbrudd? Hva slags frukt? Hjelp.

– For eksempel salmonella og listeria. Vi har sett utbrudd knyttet til at meloner noen ganger selges oppdelt, og at de for eksempel ikke ligger i kjøl med i romtemperatur. Og melonkjøtt er rene himmelen for bakterier, det er jo «bare» vann og sukker. Så da det som har skjedd da, er at man ikke har skylt melonen godt nok før den har blitt delt opp, og at bakteriene har fått vokse fram i melonkjøttet.

Det har vel også vært utbrudd i salat, avokado - og i frosne bær. Men frosne bær kan man jo ikke skylle, så der må man eventuelt koke dem først.

– Forstår, da skal jeg skylle før jeg deler opp. Hva med gulrøtter? Selv spiser jeg de ofte med skallet på, og det kan fort være litt jord igjen. Er det dumt?

– Du bør skylle vekk jord, ja. Men i Norge er vi veldig nøye med hva det vannes med, og gulrøtter er ikke eksponert for fugleskit som for eksempel salat. Men ja, skyll gulrøtter også. Selv om de ikke akkurat er på topplista over farer, hehe.

FARGERIKE: Gulrøtter i mange farger.

– Agurk til skiva, da?

– Du får ikke av alt som er av bakterier på en agurk eller noe annet ved å skylle, men du får vekk kanskje 90–99 prosent. Og da er det mindre sjanse for å bli syk. Men norsk agurk ligger jo heller ikke på bakken.

– Har skylling noe å si med tanke på sprøytemidler?

– Det skal jo ikke være sprøytemidler i en konsentrasjon som er farlig på det vi spiser, så når du skyller er det for å få bort virus, bakterier og parasitter. Hvis du dyrker litt i din egen hage, så kan det være smart å skylle godt - både katter, hunder og fugler kan være bærere av farlige bakterier eller parasitter.

– Så vi bør skylle alt, med andre ord.

– Det bør man.

