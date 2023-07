Hvorfor mister vi appetitten i varmen?

HETEBØLGE: I Spania var det over 40 grader i juli. Bildet er tatt i Alicante 10. juli 2023.

Mister du appetitten i solvarmen? Du er ikke alene! Her er tips og inspirasjon til hva du kan gjøre når appetitten forsvinner.

Det merkes på kroppen – på flere måter. Ideelt sett vil kroppen din forsøke å være 37 grader hele tiden, men lege og Dr. Dropin-gründer Daniel Sørli forklarer at grunnen til at mange i sommerheten opplever å få dårlig matlyst, er at kroppen jobber med å bli kaldere.