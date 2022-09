Is-klassikere kommer i nytt format

Til sommeren ble det sluppet et drøss nye spennende isnyheter, som en donut-formet iskrem og at klassikeren Kjempe Yes kom tilbake i butikkene. Og det spises ikke lite is her til lands: Hvert år gafler vi i oss 60 millioner liter iskrem, ifølge Iskremforeningen.