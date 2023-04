Oppskrifter du kan lage på stormkjøkkenet

Litt forberedelser hjemme, og vips har du en deilig skogsgryte å diske opp med på skogstur. (Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt/Mari Svenningsen.)

Nistemat trenger ikke å bety halvmoste skiver med leverpostei eller svett gulost som hentes opp fra bunnen av sekken når man endelig når toppen av fjellet eller har funnet en rasteplass langs vannet. Ved hjelp av et stormkjøkken, en engangsgrill eller et bål og litt forberedelser hjemme før dere legger ut på turen kan du gjøre turmaten til et skikkelig gourmetmåltid.