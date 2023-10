Halloween-mat til barn: Dette kan du lage

HALLO-TITTEI: Mumiepølser blir fort en favoritt blant barna på halloween. Foto: @matklubbentrondheim

Natalie Ngo Granum Publisert i går 15:38 Lagre artikkel

Med noen skremmende enkle grep kan du diske opp halloween-mat som barna vil elske.

For mange barn er selve høydepunktet på halloween å kle seg ut for å gå knask eller knep. Selv om tradisjonen for halloween ikke er like stor her på berget som i andre land, er det blitt stadig vanligere å feire halloween sammen med klassevenner eller nabobarn.

Halloween faller hvert år på 31. oktober, og det er vanligst å gå knask eller knep på denne dagen.

Halloween-mat er gjerne preget av søtt, men noen velger også å lage salte retter som metter eller annen snacks.

Enten du har lyst til å gå «all inn» med fullt festbord eller bare servere noe som ikke krever altfor stor innsats, har vi samlet forskjellig inspirasjon til stilig halloween-mat du kan lage til barna.

Les også : Slik lager du spiselige øyne

Et enkelt og artig grep er å lage såkalte mumiepølser. Her får de klassiske grillpølsene selskap av snurret pizzadeig – enten hjemmelaget eller ferdig. Sett på sukkerøyne og de er nesten for søte til å spises opp.

Oppskriften under er signert Matklubben Trondheim. Her deler de flere tips til skummelt god halloween-bakst.

Er favoritten til barna taco, er denne en super idé. Lefsene kan fylles med klassisk tacofyll som kjøttdeig og toppes med ost, eller gå for frisk tomatsalsa, guacamole og revet ost som i denne quesadillaen.

Ved hjelp av enten pepperkakeformer eller en spiss kniv kan du trykke/skjære ut figurer i en osteskive som du legger på pizzaen. Vips, har du spøkelsespizza eller flaggermuspizza.

Oreo-kjeks eller andre sjokoladekjeks er et godt utgangspunkt for å lage halloween-mat for barn. De søte kjeksene kan enkelt forvandles til edderkopper i form snacks eller som pynt på halloweenmuffins.

Deler du de runde kjeksene i to har du plutselig flaggermusvinger. Kjeksvingene kan festes på en rund kjeks eller på en bit sjokolade.

Det kan fort bli nok søtsaker på halloween. Da er det fint å kunne friste med skrekkelig søte fruktfigurer. Noen sukkerøyne eller en tusj er alt som skal til for å trylle frem et imponerende fruktfat.

En brownie eller sjokoladekake er ikke bare en favoritt blant mange barn, men også et supert lerret. Kaken kan enkelt pyntes med forskjellig godteri som setter stemningen, som flaggermus-vingummi, hodeskaller, blodige øyne og så videre.

Med melisglasur kan du tegne alt fra spindelvev til søte mumiekakestykker.

Eller prøv deg på morsomt spindelvev laget av marshmallows som varmes noen sekunder i mikroen. Fremgangsmåte på marshmallows-spindelvev finner du i denne oppskriften.

Har du både tid og lyst er det ingenting i veien for å legge innsats i en mer fancy halloween-kake, eller annen skummel god bakst, som for eksempel edderkoppmuffins eller gresskarboller.

Det er ikke mange ingredienser du trenger for å lage disse skumle monster-donutene.

Og et ekstra tips helt på slutten: Kjærligheter forkledd som spøkelser passer like bra som pynt på halloweenbordet som i knask-bøtten.

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Del

Godts ukemeny