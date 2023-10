Parmesan er ikke vegetarisk

TRADISJON: Visste du at den klassiske osten ikke er vegetarianer-godkjent? Foto: Stockfoto

Osten inneholder en ingrediens som ikke er vegetar-vennlig. Men for å forstå det må man sjekke ingredienslisten – og vite hva løpe er.

Du har kanskje undret deg over hvorfor mange ikke-spiselige produkter, gjerne innenfor kategoriene skjønnhet og velvære, markeres som «vegansk»? For hvorfor i alle dager skulle det befunnet seg kjøtt i sjampoen din?

Men det er altså ikke så enkelt at bare fordi noe ikke tilsynelatende inneholder kjøtt, så er det helt fritt for animalske produkter. For en stund tilbake lærte mange at veldig mye godteri mest sannsynlig inneholder gris, fordi gummigodteri er laget av gelatin, hvis produseres ved å koke grisehud, -sener og -bindevev.

I mange tilfeller, er det eneste som tilsier at varen ikke er vegetarisk, skrevet i bitte liten skrift på baksiden av produktet.

Den folkekjære parmesanosten er en av matvarene dette gjelder for, og det er et stort problem, ifølge styrelederen i Norsk vegansamfunn.

– Parmesan er som en del andre veldig klassiske, gamle oster, helt basis på innhold. Den består av melk, salt og animalsk løpe, forteller daglig leder av Fromagerie, Gunn Hege Nilsen.

Løpe er et naturlig stoff som brukes i produksjonen av de fleste oster. Det finnes tre ulike typer løpe: Vegetabilsk løpe, som stammer fra en spesiell type tistelplante, mikrobiell løpe, som fremstilles ved hjelp av mikroorganismer i laboratorium, og animalsk løpe, som utvinnes fra kalvemager.

Animalsk løpe er med andre ord ikke et vegetarisk produkt, fordi det kan ikke utvinnes fra dyret uten at dyret må slaktes.

Fakta Forskjellen på vegetarianere og veganere Store Norske Leksikon definerer vegetarianere og veganere slik: En vegetarianer er person som følger et kosthold som hovedsakelig består av matvarer fra planteriket, det vil si korn, grønnsaker, bønner, frukt og bær, poteter, nøtter og frø. Kostholdet utelukker kjøtt, men noen vil inkludere andre matvarer som har sin opprinnelse i dyreriket, for eksempel noen meieriprodukter, egg og honning. Dette er ofte begrunnet med at sistnevnte produkter ikke krever at dyret dør. En veganer spiser bare plantekost og unngår alle former for matvarer av animalsk opprinnelse. Dette inkluderer blant annet kjøtt, fisk, skalldyr, egg, melk, honning og produkt hvor disse inngår. En person som følger et plantebasert kosthold, må ikke nødvendigvis være veganer. Veganisme handler om en etisk overbevisning, mens valg om et plantebasert kosthold også kan handle om mat i en helse- og/eller miljøperspektiv. Les mer

Parmesan lages utelukkende med animalsk løpe, og dersom osten bruker enten mikrobiell eller vegetabilsk løpe:

– Da er det ikke ekte parmesan, ifølge osteeksperten.

Her skal det sies at begrepet «ekte parmesan» må tolkes i den forstand at Parmigiano Reggiano, som er det opprinnelige navnet på parmesan, har en beskyttet opprinnelsesbetegnelse (PDO). Og navnet «parmesan», som osten ofte heter på folkemunne, har hatt beskyttet opprinnelsesbetegnelse i Europa siden 2008.

ANIMALSK LØPE: Kalvens mage brukes for å utvinne løpe. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Det betyr at all parmesan som selges i Europa, kan utelukkende produseres i visse områder, og at produksjonen av den beskyttede osten er underlagt strenge regler. Som for eksempel at én av de tre ingrediensene osten skal inneholde, er animalsk løpe.

– Ost laget på vegetabilsk eller mikrobiell løpe vil kunne ligne på parmesan, men det er ikke parmesan. Smaken vil også være annerledes, men om man vil kunne smake en forskjell, det vet jeg ikke, fortsetter Nilsen.

– Mitt inntrykk er at dette ikke bare gjelder for parmesan, men for flere oster.

Det sier styreleder i Norsk vegansamfunn, Steffen Tretvoll Althand, om det faktum at osten blir laget med animalsk løpe. Og det har han helt rett i.

Et raskt blikk på ingredienslisten til de populære TINE-ostene Norvegia og Jarlsberg viser at begge to lages med mikrobiell løpe – og det i likhet med alle andre TINE-oster. Men slik har det ikke alltid vært.

FOLKEFAVORITT: Parmesanosten er en stor favoritt, men det er nok mange som blir overrasket over å lære at produktet ikke er vegetarisk. Foto: Ole Martin Wold / VG

– TINE har gått over til bruk av mikrobiell løpe til alle ostetyper der det benyttes løpe. I 2016 var de fleste TINE-oster laget med mikrobiell løpe, sier kommunikasjonsrådgiver i TINE, Peder Buskenes.

– Vil det si at ikke alle TINE-oster var vegetariske før 2016?

– Ja. Vi startet overgangen fra animalsk til mikrobiell løpe en del år før 2016 på enkelte oster, men det var først i 2016 at vi brukte mikrobiell løpe i alle våre oster. Den første osten med mikrobiell løpe var Norbo fra slutten av 90-tallet.

Men hva gjelder andre, klassiske oster (særlig de PDO-merkede ostene), så er sannsynligheten stor for at de også inneholder animalsk løpe, og det er ikke markert noe annet sted enn i ingredienslisten.

– Det er et kjempeproblem at produkter ikke er ordentlig merket, mener Althand.

Mye tyder på at mange er enige med ham. På TikTok gikk en video delt av brukeren @sara.x.sarah viralt. I videoen kaster hun seg ned i sengen i ren fortvilelse, og i teksten skriver hun at hun vurderer å slette TikTok, fordi appen nettopp lærte henne at parmesanost ikke er vegetarisk: « ... Og det er noe jeg har spist religiøst hele tiden mens jeg har vært vegetarianer og det er bare noe jeg aldri trengte å vite.»

– Når noe står skrevet i så liten skrift bak på pakningen, så er det vanskelig å gjøre gode valg. Det er et stort problem, som vi ønsker å gjøre noe med.

Styrelederen poengterer at veganske og vegetariske produkter merkes for å vise det at de er vegan- og vegetarvennlige. Han mener at animalske produkter burde merkes på samme måte, slik at folk enklere kan styre unna, dersom de ønsker det.

– Det hadde vært til kjempehjelp for både veganere og vegetarianere.

