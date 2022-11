Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. På Godt finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Godt skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Godt penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Godt, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette ønsker Godt-redaksjonen seg til jul

23. november 2022 Aktuelt

LITT AV HVERT: Både vannkoker og gode bøker er på ønskelisten i år. Produsentene

Snart er det jul igjen. Dette håper vi å finne under juletreet i år.

Det er et litt rart år å skulle komme med masse gaveønsker, men så er vi nå en gang her for å inspirere - så det håper vi at vi kan gjøre, tross alt. Under har vi kommet med noen ønsker som både er rimelige og litt mer eksklusive.

Et alternativ til julegavene er å følge med på Finn, hvor folk legger ut ønsker og behov til en juletid som nok blir tøffere for mange. Kanskje dette heller er en prioritet i år istedenfor masse gaver under treet?

Uansett håper vi at vi kan inspirere med forslagene våre under:

Maria

Det jeg har kanskje aller mest lyst på, er gavekort på forskjellige matkurs. Jeg var nylig på et lefsekurs på Evas Farm i Asker som var kjempegøy og lærerikt, og drømmer nå om å finne et kurs for å lære å dekorere kaker som dette.

«Trenger man egentlig 1 kilo salt?» tenker du kanskje. «Ja,» tenker jeg. Med denne bøtten Maldon-salt har du fingersalt i evigheter fremover. Hell litt i en fin sukkerskål, og lukk bøtten mellom hver gang så det holder seg godt. 389 kr hos Oluf Lorentzen

Snakker om kilo - tenk å få en kilo lakris..! Salmiakkstenger er noe av det beste jeg vet, så dette er en gave jeg hadde blitt veldig glad for. Annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt

Vi bruker vannkokeren vår så ofte at den alltid står fremme. Derfor hadde det vært fint med en som faktisk er litt fin og ikke helt utslitt også. Denne fra Hay har et litt retro preg i fargene, og det liker vi. Annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt

Maggie Boyd lager noe helt utrolig kule kopper, og jeg drømmer om å en gang eie en av dem. Her er det viktig å følge med når hun legger ut nye kopper, for det er et begrenset opplag. Se utvalget hos Maggie Boyd

Jeg drikker ikke så mye, men setter pris på et glass bobler i ny og ne. Da er det praktisk å ha en vakuumpropp som forlenger holdbarheten til den musserende vinen. Så sparer man litt penger også, da. Annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt

Etter å ha blitt introdusert for den norske kunstneren Renate Thor gjennom MinMotes sak om julegaveønsker i fjor, har jeg drømt om å eie et av bildene hennes. Stilen og fargekombinasjonene hennes hadde passet perfekt på kjøkkenet vårt.

Natalie

En artig og dekorativ mugge er egentlig det som skal til for å lyse opp matbordet. Bordallo Pinheiro har i kjent stil både fugl og fisk, men også søte ekorn, hund og katt som faktisk gjør seg oppå bordet. Et tips er også å holde øynene åpne for lekne karafler på bruktbutikker og loppemarkeder. 1223 kr hos Backe i Grensen

Du vet du har så å si alt du trenger når du ønsker deg serviettringer til jul. Men er det én ting jeg koser meg med så er det å dekke på til små og store selskap. Da er serviettringer både praktiske samtidig som de enkelt pynter opp bordet. 99 kr på HM

Tenk å lage restaurantpizza hver dag, eller i hvert fall hver helg. Med en pizzaovn får du nemlig den skyhøye temperaturen som fås i vedfyrte steinovner. I tillegg til perfekt «crispy» skorpe er pizzaen ferdigstekt på kun noen få minutter. Det kan jeg like! En skikkelig pizzaovn koster jo gjerne litt, men det er lov å drømme. Våre kolleger hos Tek.no har samletest på den beste pizzaovnen. Og her finner du Godts beste pizza-oppskrifter. Annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt

En god formkake går aldri av moten, men det betyr ikke at kakene ikke kan lages i nye former. Jeg sier ikke nei takk til denne lekre kakeformen som gjør at kaken får et stilig mønster både på toppen og sidene. Kaken blir så dekorativ i seg selv at den kun trenger et melisdryss og eventuelt litt frukt eller bær som pynt. 499 kr på Zara Home

Hanna

Som mange andre har jeg egentlig mer enn nok ting, og jeg blir utrolig glad for å få et måltid sammen med andre. Jeg setter alltid pris på å prøve nye resturanter eller besøke gamle favoritter, men det aller koseligste er selvfølgelig å bli invitert på et hjemmelaget måltid.

Jeg synes det er hyggelig å drikke morgenkaffen av en skikkelig fin kopp som er bare min. Keramiker Anette Krogstad er kjent for å ha laget servise til en rekke flotte restauranter. Denne elegante grønne koppen hadde gitt meg en ekstra god start på dagen. 475 kr på Norway Designs

Jeg trenger selvsagt også noe å ha i koppen, og skikkelig god kaffe er noe jeg alltid setter pris på å få i gave. Det skorter ikke på gode kaffebrennerier i Norge, og Tim Wendelboe er en av dem som alltid leverer varene. Julekaffe er vanligvis ikke noe jeg er så glad i, men denne lysbrente varianten med smaksnoter som bjørnbær og solbær er jeg veldig interessert i å prøve. 195 kr hos Tim Wendelboe

Selv de enkleste steketermometre gjør jobben, men dette har virkelig noe ekstra! Termometeret er trådløst og har bluetooth-tilkobling og egen app der du kan følge med på temperaturen. Appen varsler deg når ønsket temperatur er nådd – helt genialt! Får jeg et slikt til jul, blir det slutt på å løpe frem og tilbake til ovnen mens jeg venter på de siste varmegradene. Annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt

Mathias

Julen er full av lukter. Det lukter av ribbe, kål, kaker og lut. Og helt til slutt lukter det kanskje av gjestene som skulle reist før de gjorde. Uansett hvilket forhold du har til luktene som omgir oss, så kan denne boken hjelpe litt på veien til opplysning. Harold McGees verk «Nose dive» kommer i pocket i disse dager, en god og billig gave. Kjøp den på din lokale uavhengige bokhandler, som for eksempel Tronsmo.

Det aller viktigste på et kjøkken er en god kniv. Men man trenger ikke kjøpe ny hvis man allerede har gode kniver i skuffen, de trenger kanskje bare å slipes. Denne gaven er som et miljøtiltak å regne. Dessuten er det nesten en øvelse i meditasjon det å slipe en kniv. Kjøp helt sett med flere steiner, så gir du bort skarpe kniver for alltid. Det kan du få her, på den flotte butikken på Vulkan som spesialiserer seg i Japanske kniver og utstyr 1275 kr hos Skarpe Kniver

Grillsesongen varer hele året. Denne lille saken lar deg diske opp grillspyd og kebabs i alle verdens smaker, med det lille herlige tillegget av røyk, i en hendig størrelse og lavt kullforbruk. 2499 kr hos The BBQ Shop Har du komplekser for størrelse og vil ha større enn naboen, vel så har de det der også, men det bør du kanskje spare opp til selv. God jul og lykke til med gaver og matlaging.

Pst! Vil du lese mer om julemat, pynt og interiør? Kom i julestemning med VGs store julemagasin, som er i salg i dagligvarebutikker og i vår nettbutikk nå.

Publisert: 23.11.2022 kl. 14:44

Oppdatert: 23.11.2022 kl. 22:04 Del

