Creamy, cheesy Samyang-nudler: Rett fra nett

Er det en ting folket ikke kan få nok av, er det enkle retter med ost og en eller annen form for pasta. Creamy, cheesy Samyang-nudler er intet unntak.

For dem som har kommet over videoene til Linn Maren Tovsland, eller @linnmaren som hun kaller seg på TikTok, hører du stemmen hennes når du leser det. Innholdsskaperen er en av mange som lager mat på internett, et populært segment blant store og små.