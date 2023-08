Oliver går viralt hver gang han lager mat på TikTok

11. august 2023 Aktuelt

TIKTOK: Om du befinner deg i Oslo-området, skal du ikke se bort ifra at Oliver Bergset stopper deg på gaten for å be deg gi ham et helt tilfeldig land. Foto: Privat

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

Oliver Bergset (23) lar fremmede folk på gaten bestemme hvilket land kollektivets middag skal stamme fra: – Drømmen er å sende kollektivet til de ulike landene og lage rettene til lokalbefolkningene.

«Du, unnskyld?»

«Ja?»

«Veldig rart spørsmål, men kan du gi meg et tilfeldig land?»

Slik starter alle videoene i Oliver Bergset (23) sin nye matserie på TikTok. Han har i løpet av den siste tiden publisert en rekke videoer hvor han oppsøker fremmede mennesker på gaten, ber dem om et tilfeldig land, for så å lage et måltid som stammer fra det gitte landet, og servere retten til kollektivet sitt.

Alle videoene i serien har blitt sett av flere hundre tusen mennesker. Nå drømmer Bergset om å flytte serien fra TikTok over til et produksjonsselskap.

– Jeg er jo en innholdsskaper, det er det jeg synes er gøy å drive med – men jeg er ikke egentlig en matlager, og det tror jeg alle kan se. Men det er vel det som gjør serien morsom og annerledes også, sier Oliver Bergset til Godt.

UKJENT FARVANN: Oliver Bergset er vant til å leve på en simpel studentdiett bestående av ris og kylling og pølser i lomper. Etter at TikTok-serien startet, fikk han sitt første møte med kokebananer. Foto: Skjermbilde fra @oliverbergset på TikTok

Konseptet bak ideen kom han på etter å ha sett en TikTok-video av en mann som fant ut av hva han skulle ha til middag ved å rope ut spørsmålet fra terrassen sin i New York.

Bergset understreker at han alltid har vært interessert i reising, og det å bli kjent med andre kulturer.

– Jeg syntes dette var en innovativ måte å få oppleve andre verdensdeler på gjennom mat.

I skrivende stund har Bergset publisert åtte videoer i den pågående matserien han har på TikTok. Landene han har tatt for seg så langt er Puerto Rico, Bhutan, Saudi-Arabia, Østerrike, Uganda, Sør-Afrika, Vietnam og Grønland.

Ser man gjennom videoene til Bergset, blir det fort tydelig at, ja: Han stiller sterkere på innholdsproduksjonen enn på matlagingen. Da Bergset skulle servere et måltid som stammer fra Sør-Afrika til kollektivet sitt, ble det fort dårlig stemning når romkameraten innså at han hadde brukt hele pepperkorn i retten – til tross for at det ikke var en del av oppskriften:

– Dette er veldig kompliserte greier for meg! Jeg er ingen kløpper på kjøkkenet, det kan alle se, ler Bergset og fortsetter:

– Jeg var mest redd for at folk fra de ulike nasjonalitetene skulle ta det personlig at jeg rotet til deres tradisjonsretter, men det eneste jeg egentlig har fått kritikk på er at jeg burde få ordentlig opplæring på kjøkkenet.

– Hva tenker kollektivet ditt om maten du har begynt å servere dem?

– De er bare fornøyde med at de slipper å lage middag! Selv om enkelte fredager kunne de bare tenkt seg en enkel taco, og så skal jeg plutselig varte opp med mat fra Uganda, sier han og ler.

Bergset forteller at det beste han har servert så langt, var en gryterett fra Saudi-Arabia. Mens retten fra Uganda, en gryte som blant annet inneholder kokebanan, ble rangert lavest av både Bergset og kollektivet.

– Det skal sies at hvert måltid jeg har servert har blitt kritisert på et eller annet vis. Men ikke skyld for masse på landene – skyld på han som står bak matlagingen, spøker TikTokeren.

Men til tross for at det skorter litt på matlagingsevnene, er planen til Bergset å fortsette med serien så lenge folk fortsetter å se på. Flesteparten av videoene i serien har over 300 000 visninger, og Bhutan-TikToken har blitt sett over 400.000 ganger.

– Drømmen er at denne serien bare skal fortsette helt til vi får en avtale med et produksjonsselskap som vil sende kollektivet til de ulike landene, slik at vi kan lage en serie av at vi serverer disse rettene til lokalbefolkningene.

Bergset jobber om dagen som programleder i NRKs YouTube-satsing «LL35».

– Jeg får vel begynne å nevne denne ideen i gangene på NRK, ler 23-åringen.

