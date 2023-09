Disse eplene kan være giftige

Mange nyter godt av epler og plommer i hagen på sensommeren. Men visste du at du burde ligge unna frukten som har falt på bakken?

Om frukten detter i bakken, kan den få skader som gjør at den angripes av muggsopp.

Har du et epletre eller et plommetre i hagen, har du sikkert opplevd at mye av frukten ender opp på bakken før du får plukket den. Du tenker kanskje «Nå må jeg se til å høste de eplene», mens du har matsvinn og global oppvarming i bakhodet. Da kan det være fristende å plukke opp det som allerede er falt fra treet.