Dette bryggeriet lager gin av gamle juletrær

18. januar 2023 Aktuelt

SPENNENDE KOMBINASJON: Juletre + gin = Sant (dette er et illustrasjonsbilde). Shutterstock

Maria Tveiten Helgeby Lagre artikkel

Du gin-e glitrende tre, god dag.

Har du noensinne tenkt at gin lukter juletre, eller at juletre lukter som at det smaker godt?

Hvert år kjøper folk inn juletrær, som står der og glitrer og skaper julestemning i noen dager eller uker – før de kastes. Det føles unektelig litt ille at et tre som har brukt mange år på å vokse seg stort, bare skal brukes i noen dager før det havner på dynga.

Det synes Fred Berentsen også. Han og søsteren er femte generasjons bryggerieeiere av familiebedriften Berentsens Brygghus i Egersund, hvor de i fjor lagde sin første gin smaksatt med «brukte» juletrær.

– Det begynte i 2020 da vi kjøpte vårt faste juletre, og tenkte «det lukter så deilig, hvordan kan vi utnytte denne ressursen?».

SAMLER INN: (Fra v.) Johan Monsen og Fred Berentsen samler inn juletrær til produksjonen. Privat

Selv om bryggeriet har blitt drevet siden 1895, åpnet de et eget destilleri i 2018. Plutselig fikk de en idé om å tilsette barnåler fra juletrær i gin.

– Vi har alltid hatt veldig interesse for smak og ingredienser, og kjente at vi ville skape noe mer av juletreet så det ikke bare ble kastet.

Men det var ikke nok å bare bruke nålene fra sitt eget juletre. Derfor bestemte de seg for å samle inn juletrær utenfor destilleriet, så lokalbefolkningen i vestlandsbyen kunne komme og levere trærne sine.

KLASSIKER: Gin and tonic er en klassiker på cocktailmenyen. Yan Sun / VG

Barnåler fra hele landet

Siden de tenkte at det nok var ganske få som ville levere inn trærne, lovet de at alle som gjorde det, skulle få navnet sitt på etiketten av juletre-gin-en.

– Men det engasjerte voldsomt, og vi fikk inn 135 trær. Folk ringte oss fra Oslo og Trondheim og lurte på hvor de kunne levere inn trærne sine, ler Berentsen.

TAPPING: Maren Christensen Karlsen tapper juletregin på flasker. Privat

– Folk syntes det var utrolig kjekt å kunne gi treet et nytt liv etter døden, og det var jo det som trigget oss også. Vi får muligheten til å utnytte ressursene som er så flotte: Trærne har vokst i mange år og blitt passet på og stelt av juletreselgere. Det er så synd at de bare skal kastes.

I fjor endte de opp med 1900 flasker juletregin, som ifølge Berentsen ble utsolgt på to uker. Og i år har interessen vært enda større.

– Vi får barnåler sendt i posten fra alle deler av landet; Stryn, Oslo, Bodø, Bergen, overalt.

JULETRE-GJENG: Gjengen i Berentsens brygghus. Berentsens

Lang prosess

Nå holder familiebedriften på å samle inn trær til årets batch. Trærne de bruker må tørkes, og så må barnålene som ikke faller av plukkes av for hånd. Etter det vaskes og tørkes de, før de destiller noen små prøver for å sjekke at kvaliteten er like bra som på fjorårets juletrær.

– Så skal barnålene legges i en maserasjon, altså at de legges i en blanding med andre urter og krydre som passer godt i juletregin. Så skal blandingen ligge i brennevinet en stund, før det destilleres.

STARTEN: Første bøtten med barnåler er tømt i, og maserasjonsprosessen skal starte. Privat

Årets batch tappes på flaske rundt september og oktober, før den er klar til neste jul igjen.

– Så det er en tidkrevende prosess, men det er utrolig moro.

Selv om gin kanskje lukter som gran og furu, er det ikke det som gir drikken den distinkte lukten.

– Nei, det er ikke barnåler i all gin, snarere tvert imot i de færreste giner. Det er einerbær som er den drivende smaken, men sammen med barnåler synes jeg det gir en veldig smakfull skogkarakter, sier bryggerimesteren.

SAMLET INN: Store mengder barnåler har blitt samlet inn til ginen. Privat

Forskjell på edel og norsk furu

– Hva smaker best, edelgran eller norsk gran?

– Haha, det var et godt spørsmål. Vi får inn begge deler, og tar uttrekk av dem separat for å katalogisere smakene og aromaene. I min opplevelse opplever jeg edelgran til å være litt lettere og sitruspreget, mens den norske granen går mer i retning av skog og norsk natur.

Hvis du har det gamle juletreet stående i hagen eller på balkongen, er det ikke for sent å sende inn nåler til denne rundens gin.

– Nei, det er absolutt ikke for sent! Hvis det er noen som har trær stående, må de vldig gjerne ta kontakt for å få instruksjoner om hvordan de skal sende barnåler til oss i posten. Vi ønsker åpenbart ikke et helt tre i posten, men hvis man slutter å vanne treet så det tørker, og så tar av barnåler tilsvarende en brødpose, kan man sende det til oss.

Ikke-røyker-trær

Så lenge barnålene er i Egersund innen mai går det bra, bedyrer han.

– Blir det noen trær til overs så kommer vi til å eksperimentere med både øl og akevitt også, sier Berentsen.

Både edelgran og norsk gran går bra. Den eneste regelen er at de ikke tar imot barnåler fra folk som røyker eller bruker e-sigarett inne.

– Både nikotin og røyksmak kan sette seg i bladverket. Det er veldig mye olje i barnålene, og det er det som gir smak til ginen. Og vi kan ikke ha Petterøes-smak på ginen vår, ler han.

Og fortsatt skal alle få navnet sitt på flasken.

– Etiketten må jo bli enorm etter hvert?

– Haha, ja. Vi har begynt å utforske muligheter, som å ha en apoteketikett man må dra ut. Men vi har lovet at folk skal få navnet sitt på etiketten, så det må vi holde.

Rettelse: I en tidligere versjon ble Egersund omtalt som en sørlandsby. Dette er nå rettet til vestlandsby, endringen ble gjort 19.01.23 kl 09.14.

Publisert: 18.01.2023 kl. 14:30

Oppdatert: 20.01.2023 kl. 10:36 Del

