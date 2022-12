Tempen på norsk ost

– Jeg brenner for norsk ost

For det mange kanskje ikke vet er at også i den harde bykjernen går de norske ostetradisjonene videre. By-ysteri finnes i Stavanger, hvor Stavanger Ysteri har ystet i sentrum av byen siden 2017, og på Aker Brygge i Oslo, hvor Winther har ystet siden 2020.

På Aker Brygge, like over gaten for det nye Nasjonalmuseet, står to italienere for forbipasserendes skue og lager italienske oster med økologisk, norsk melk.