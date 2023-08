Bobler og teskje: Funker det populære trikset?

På sosiale medier kan man finne mange enkle og nyttige tips, som hvordan man skreller granateple uten at saften spruter i alle retninger . Nå hevdes det at man kan bevare boblene til en musserende vin ved å putte en teskje i flasken.

Tilhengere av «trikset» mener, blant annet, at det kalde metallet kjøler luften rundt flaskehalsen, noe som gjør den tettere og lar færre bobler slippe ut til overflaten.

Han viser til at det er ingenting ved hverken formen eller materialitet til skjeen som bidrar til å holde på boblene.

Trikset blir også avvist av flere andre eksperter og internasjonale medier, som The Guardian, Mirror og The Irish Times.

BOBBLER: Musserende vin som cava, prosecco, cremant, champagne og pet nat er en festdrink for mange.

Han forteller at det hjelper å fange CO2-gassen i flasken, noe som er ønskelig hvis man vil at boblene skal holde seg lengst mulig. Pettersen understreker også at det er svært viktig å holde flasken kald.