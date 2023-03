Gourmet på budsjett: Trond Moi deler sine blåskjelltips

TOPPKOKK: Trond Moi har drevet flere restauranter i sin karriere. Her fotografert hjemme i Kristiansand i 2017. Foto: Lise Skogstad / VG

Julia Renate Ingebrigtsen

Et billig gourmetmåltid som ikke koster skjorta? Si hei til blåskjellet!

Blåskjell. Det er tilgjengelig hele året, koster langt under hundrelappen og blir et digg festmåltid nesten uansett hvor enkelt du velger å tilberede det. Når matvareprisene har steget til værs, kan det være greit å bli minnet om at det fortsatt finnes billig gourmetmat å få tak i.

– Vi bruker mye blåskjell hjemme hos oss. På fredager har vi alltid ferske reker, og da kjøper vi ofte et nett blåskjell som vi damper med masse godt og har ved siden av, sier kokk Trond Moi.

Psst! Du finner kokkens oppskrift på urtedampede blåskjell lenger ned i saken!

ENKELT OG GODT: Blåskjell kan tilberedes på mange måter, men mange forbinder nok skjellene med hvitvinsdamping. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Selv liker han best å spise skjell om vinteren, for det er når vannet er kaldt at skjell og skalldyr er på sitt beste.

– Men det er godt hele året, sier Moi, som forteller at også barna hans liker blåskjell.

– Datteren min har likt det fra hun var fire-fem år gammel.

Blåskjell står også gjerne på menyen når han og kona inviterer til middager hjemme.

– Ja, absolutt. Blåskjell er noe jeg virkelig liker å servere, sier Moi.

– Veldig enkelt

Om du aldri har tilberedt blåskjell før, kan det kanskje være lett å tenke at det er vanskelig, noe du må være erfaren for å mestre. Det er feil, ifølge kokken.

– Det er veldig enkelt å lage blåskjell. Det er bare å skylle dem i kaldt vann og dampe i vei, sier han.

Et vanlig råd er at du må finkjemme skjellene før du damper dem, for å luke ut alle knuste skjell. Det trenger du ikke med blåskjell kjøpt i butikk, ifølge Moi.

– Blåskjellene du kjøper i butikk kommer fra oppdrett, og de er godt kontrollert. Så lenge det lukter godt og friskt av sjø og hav, kan du fint spise de knuste skjellene også, sier han.

SKYLL OG DAMP: Ifølge kokk Moi er det bare å «skylle» og «dampe i vei». Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Det er også mange som kaster skjell som ikke har åpnet seg under damping, men det er heller ikke nødvendig, mener han. Åpner de seg ikke, er de som regel bare ikke varmebehandlet nok.

Da kan du slenge dem tilbake i gryten og gi dem noen ekstra sekunder under lokk, men ifølge Moi er det heller ikke noe i veien å knekke dem opp og spise dem som de er.

Før du begynner dampingen, er det imidlertid viktig at du sjekker at skjellene er levende.

– Det gjør du ved å prøve å åpne skjellet. Er det dødt glir det fra hverandre, er det levende klarer du ikke åpne det, sier Moi.

Urtedampet favoritt

FÅ OPPSKRIFTEN: Trond Moi deler oppskriften på sine urtedampede blåskjell lenger ned i saken. Foto: Mats Widen

Den klassiske, franske måten å tilberede dem på, er å dampe blåskjellene med hvitvin, sjalottløk og ferske urter. Server med pommes frites og en god majones, og du har Moules Frites.

En asiatisk variant får du ved å dampe dem i kokos, med kryddere som ingefær, koriander, sitrongress og lime. Er du lysten på for eksempel spanske eller indiske smaker, finnes det flust av oppskrifter å ta av.

VANT FARMEN: Trond Moi vant nylig Farmen Kjendis, og ses her på finalfesten tidligere i februar. Foto: Mattis Sandblad / VG

Moi sin favoritt, er å urtedampe dem.

– Jeg damper dem med hvitvin, fennikel og sjalottløk, og har ferske urter og gjerne litt tomater på toppen. Jeg spiser det egentlig bare sånn, gjerne med litt toast som er gratinert med parmesan.

For deg som ikke har all verdens erfaring med å tilberede skjell av ulike varianter, tror Trond Moi at å lage et måltid med blåskjell kan være en god start.

– Kjøp et nett med blåskjell, og begynn der. Da er du solgt.

– Kan ha gift i seg

For deg som vil plukke blåskjell selv, er det viktig å vite at det kan finnes algegifter i blåskjell, som kan gjøre deg syk. Fra mars til oktober overvåker Mattilsynet algegifter i blåskjell. De drifter tjenesten Blåskjellvarselet på Matportalen.no, hvor du i disse månedene vil finne oppdatert informasjon om hvorvidt det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarselet ikke er aktivt hele året, noe som har med ressurser og prioriteringer å gjøre, sier Merete Hestdal, spesialinspektør og prosjektkoordinator for Nasjonalt tilsynsprogram for muslingproduksjon i Mattilsynet.

Årsaken til at det er månedene mellom mars til oktober som prioriteres, er at interessen for å spise selvplukkede blåskjell er størst på denne tiden av året.

– Når det er varmere i været og lysere ute får vi oppblomstring av algeplankton. Algeplankton er maten til skjellene, som de får i seg ved å filtrere sjøvann for partikler. Noen av disse algene produserer giftstoffer, som tas opp i skjellene, sier Hestdal.

Giftstoffene kan hverken fjernes ved koking, frysing eller steking.

– På vinteren er det lite algevekst, men hvis skjellene har blitt giftige sent på høsten, kan de faktisk ha gift i seg når du plukker dem på vinteren, sier Hestdal.

Vil du være på den trygge siden, kan det være greit å begrense blåskjellsankingen til de månedene hvor Blåskjellvarselet er aktivt.

– Det er det som er det beste rådet, sier Hestdal.

For spesielt interesserte, tipser hun om siden «Høsteområder levende muslinger» på Mattilsynet sine nettsider, som forteller om åpne og lukkede produksjonsområder rundt om i landet. Denne oppdateres hele året, men er først og fremst ment for næringen.

– Men privatpersoner kan også bruke denne siden som en pekepinn, sier Merete Hestdal.

Her finner du alle våre fristende oppskrifter med skalldyr.

