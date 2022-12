Det beste jeg vet med Øyunn Krogh

Øyunn Krogh ble for alvor kjent gjennom norske skjermer da hun sammen med sin daværende kjæreste Levi Try vant «Sommerhytta» i 2020 . Og på kort tid har hun blitt influenser på heltid med millioner av likes på TikTok.

– Min verste matepisode på gården må være den grøten vi spiste når vi ikke hadde separert melken, hvor den kom rett fra spenen. Jeg tenkte at jeg ikke er kresen, men det klarte jeg ikke og måtte lage grøt på vann. Samme da Heine Totland lagde leverpostei av kaninlever. Jeg spiser til vanlig ikke kjøtt, men bestemte meg for å spise det der inne. Men der stoppet det for meg.

– Påsken i fjor bestemte jeg meg for å kutte ut kjøtt og fisk samtidig - med unntak av oppholdet på Farmen. Jeg har vært pescetarianer tidligere, men den gangen var jeg så dårlig på å få meg nok næring, så jeg sluttet. Så var det en kveld jeg og Levi lå nedi båthytta til foreldrene mine og så dokumentaren «Cowspiracy». Da den var ferdig så jeg på ham og sa at nå skal jeg ikke spise mer dyr. Etter det spiste vi hver vår middag fordi han spiser kjøtt og ikke jeg.

– Den er ganske skiftende. Jeg får nemlig veldig dilla på én ting som jeg da spiser hver dag i godt over et halvt år. Jeg prøver å ha en næringsrik frokost. En favoritt som alltid kommer tilbake er havregrøt med banan, smør, kanel og honning. Akkurat nå er det ristet brød med avokado og egg. Jeg pleier å stoppe med en gang jeg merker at jeg begynner å bli litt lei, sånn at jeg kan ta opp frokosten igjen om et halvt år.