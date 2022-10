Derfor bør du kjøle ned kokt ris og pasta kjapt

HASTER: La risen dampe av seg, og sett den kaldt så fort som mulig hvis du har laget for mye.

Men kokt ris og pasta skal du være mer påpasselig med. Randi Edvardsen er seniorrådgiver i Mattilsynet. Hun forteller at det både i ris og pasta kan forekomme bakterier som produserer giftstoffer.

Skadelig

– Og i de aller mest alvorlige tilfellene – og merk at dette er veldig sjeldent – kan det være dødelig. Jeg er ikke kjent med at dette har skjedd i Norge, men det har vært dødsfall i utlandet. Og da har man spist kokt ris eller pasta som har stått i romtemperatur i lang tid.

Kjøl ned raskt

– Hva kan man gjøre for å forhindre det?

– Du må forebygge at bakteriene vokser, og da er det aller beste rådet å ikke lage mer enn du trenger hver gang. Men hvis du har pasta eller ris til overs, er det viktig at det kjøles ned raskt. Del det gjerne opp i mindre porsjoner så det blir god luftsirkulasjon, la det bare dampe av seg, og putt det rett inn i kjøleskapet.

KAN LAGRES: Ris som er riktig avkjølt og lagret, kan oppbevares et par dager i kjøleskapet.

– Men hva med pastasalater i butikken, som har lengre holdbarhet enn to dager?

– Så vidt meg bekjent står disse i kjøledisk, og her har produsenten tatt ansvaret for å sette en holdbarhet som gjør at den skal være trygg å spise.