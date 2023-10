Derfor bør du ikke klemme på teposen

EN KOPP TE: Det finnes mange te-typer, og for å få mest mulig ut av smakene er det ikke bare å helle i te og vann. Foto: Stockphoto

25. oktober

Om du tror at man bør klemme på teposen for å få ut mest smak til teen din – tenk om igjen.

Høsten har ankommet landet. Vannkokeren skrus på og teposen dras frem i utallige norske hjem på kveldstid. Rykende varm te er den perfekte drikken når vi nå beveger oss inn i den mørke årstiden.

Tidligere har Godt skrevet om hvordan nordmenn ofte brygger teen sin feil – enten ved å bruke feil temperatur, eller ved å la teen trekke altfor lenge.

Te-sommelier Bente Paus (49) fra tebutikken Palais des Thés på Grensen i Oslo forteller at det ikke er bare dette nordmenn gjør feil når de setter fram tekoppen på ettermiddagen:

– Det er heller ikke meningen at man skal klemme på teposen. Bruker man tepose med pulverisert te, vil dette presse ut garvestoffer. Dette forstyrrer teens delikate aroma, og vil gjøre teen bitter, forklarer Paus.

Ifølge Det Store Norske leksikon er garvestoffer organiske forbindelser som finnes i planter, vanligvis bark eller frø. I Norge har det viktigste garvestoffet vært tannin, utvunnet av Eikebark.

– Garvestoffer setter bitter smak på rødvin, kaffe og mørk sjokolade, sier Paus, og spesifiserer at dette er derimot noe man ønsker å unngå i teen sin:

– Jo finere malt teen er, og jo mer du presser posen for vann, desto høyere andel tanniner får du ut. Dette ødelegger smaken på teen. Enkelte teer skal ha litt garvestoffer, som blant annet svart te. Det er derfor man i England bruker melk og sukker i teen, som nøytraliserer garvestoffene, forklarer hun.

Hun legger til at det også er garvestoffene som gjør at kaffe har en avførende effekt, ved at de irriterer slimhinnene i tarmen.

Paus forklarer at de aller fleste tesorter ikke skal være bitre, og at man derfor må være forsiktig med å klemme på det hun kaller «nymotens» teposer.

– Opprinnelig ble ikke te laget med teposer i det hele tatt. Teposer er noe som ble introdusert til resten av verden fra USA på midten av 1900-tallet. Før dette ble alltid te traktet på forhånd, og servert i en lekker tekanne, til glede for gode venner eller gjester man ønsket å servere noe ekstra godt til.

Te-sommelieren kommer med flere forslag på hvordan man skal unngå «tepose»-problemet.

– Folk klemmer ofte på teposen for at det ikke skal dryppe fra posen. Da finnes det en enkel løsning: Ha en skål ved siden av. Da kan man enkelt forflytte teposen fra tekoppen til skålen, uten at man søler.

Paus peker også på hvor mye kvaliteten på teen har å si for avfallsstoffene og garvestoffene i teen.

– Du er helt nødt til å velge te med kvalitet. Akkurat som med alle andre produkter, så vil kvaliteten synke med masseproduksjon. Man sikrer seg kvalitet ved å blant annet se på størrelsen på tebladene, og ved å kjenne til teens opphav.

Rettelse: Te-sommelier Bente Paus sa først at teposen ble introdusert mellom 1800-tallet og 1900-tallet. Hun har senere rettet på dette, og opplyser nå om at teposens første patent kom i 1901, og at den rektangulære posen slik vi kjenner den først så dagens lys i 1944.

