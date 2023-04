Norsk kokk om omstridt kongepai: – Veldig folkelig

6. mai krones kong Charles og dronning Camilla i Westminster Abbey, og de har store planer for Englands mange lunsjbord. De ønsker nemlig at innbyggerne skal ta del i kroningen ved å lage én spesiell rett: Kjøttfri ostepai.

Svaret ligger kanskje også i enkelheten: Paien gir tilsynelatende et signal om at kongehuset har beina plantet på jorden.

Etter at landbruksminister Sandra Borch tidligere i år sa at «kjøttfri middag er ikke middag», reagerer nå stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, med et skriftlig spørsmål til Borch. Hun spør: «Kan Kong Charles III sin signaturrett karakteriseres som middag, ifølge statsråden?»

Twitter kokte

The independent skriver at mange digger retten, mens andre stiller seg kritiske til en spesiell ingrediens – egg. Det er nemlig eggmangel i Storbritannia, skriver avisen.

Deler av grunnen er at England opplevde et stort fugleinfluensautbrudd i fjor. Kombinert med høye energipriser, og mangel på fôr på grunn av krigen i Ukraina, har egg blitt veldig dyrt.

«There are no f***ing eggs in the supermarkets,», skriver for eksempel en bruker på Twitter.