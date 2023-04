Flere restauranter snur: Vil tilby menyer for svaksynte

25. april 2023 Aktuelt

MØTE OM MENYER: Svaksynte Silje Solvang (t.v.) og Nora Sulejmani (t.h) møtte Henriette Smith i restaurantkjeden Olivia for å diskutere tilrettelagte menyer. Foto: Privat

Av Helene Mariussen og Maria Tveiten Helgeby Lagre artikkel

For få restauranter i Norge tilrettelegger menyen for svaksynte og blinde Nora Sulejmani. Nå tar flere restauranter grep.

Svaksynte Nora Sulejmani (23) og Silje Solvang (22) etterlyste i februar at flere restauranter burde ha menyer med punktskrift.

I dag er det få som tilbyr det.

Til Godt-redaksjonen fortalte de at det ofte blir så utfordrende å se hva de kan bestille, at de bare blir hjemme. Andre ganger forbereder de seg i to timer før de skal ut.

– Man føler seg dum, og det ødelegger følelsen av selvstendighet. Og den følelsen er kjempeviktig, sa Nora Sulejmani.

Noen unntak er Egon og Peppes, som fikk tilrettelagte menyer i fjor. Nå har flere restauranter tatt til seg kritikken.

ENDRER MENYEN: – Olivia fikk presentert problemstillingen og er villige til å gjøre noe med det. Det er viktig, sier Sulejmani (t.h.) Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

– Alle skal ha mulighet til å lese en meny

Utsagnene til Sulejmani og Solvang har gitt inntrykk på flere. Den lille restauranten Mike’s corner i Oslo er en av de som har gjort grep.

– Det ga mening at vi skulle være en del av inkluderingskampen, sier Margrethe Alida Håland Aas.

I februar ble hun daglig leder – og noe av det første hun gjorde var å bestille menyer med punktskrift. I kombinasjon med at Håland Aas leste artikkelen hos Godt, har hun selv en søster som er svaksynt.

– Alle skal ha mulighet til å lese en meny selv.

Hun forteller at kostnadene er lave.

– Jeg har prøvd å formidle til andre daglige ledere hvor enkelt det er å få det trykt opp. Barer burde for eksempel også ha slike menyer, sier Håland Aas.

Sulejmani setter pris på restaurantens tiltak, og sier til Godt at også flere restauranter vil se på dette.

TOK GREP: Daglig leder ved Mike’s corner, Margrethe Alida Håland Aas, forteller at det er veldig enkelt for en restaurant å skaffe menyer med punkskrift. Foto: Privat

Skal tilbys på alle restauranter i Norge

Restaurantkjeden Olivia er en av dem.

– Vi ønsker å inkludere og gi god service til alle. Når det da kommer en slik forespørsel, tenker vi at det er noe vi absolutt ønsker å tilby, sier Henriette Smith, Head of Food and Beverage i Olivia.

Menyen er bestilt og vil bli tilgjengelig på alle Olivias restauranter i Norge. Smith regner med at menyene er klare om noen uker.

LUPE: I mørke lokaler bruker Sulejmani innimellom en lupe med lys for å klare å tyde det som står på menyene. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Må trykke nye menyer for hver sesong

Samtidig er ikke alt på plass: I første omgang oversettes bare sommermenyen. Videre skal Olivia ta en ny vurdering ved høstmenyen.

– Vi er i utgangspunktet positive til å oversette våre kommende menyer også. Nå ser vi først hvor mye det blir tatt i bruk – så tar vi en ny evaluering, forteller Smith.

Sulejmani mener Oliva bør gjøre ordningen permanent.

– Det er ikke sånn at synshemmede ikke kommer til å spise på restauranter til høsten. Jeg håper de er villige til å lage tilpassede menyer for hele året.

OLIVIAS MENY: – Vi har ikke landet antall eksemplarer per restaurant enda, men det er snakk om et behov på fem til ti per restaurant, sier Hilde Smith i Olivia. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

– Uvitenhet

Ifølge Smith i Olivia ligger kostnadene på rundt 5000 kroner for å få menyen oversatt til punktskrift og å trykke den.

Sulejmani tror mange restauranter ikke tilbyr tilrettelagte menyer fordi de er uvitende.

– Noen ganger handler det om at folk ikke vet om problemet. Men nå har vi tatt det opp og forventer at bransjen tar det seriøst – det er ikke noe nytt at det finnes blinde og svaksynte som vil spise på restaurant.

Publisert: 25.04.2023 kl. 15:14 Del

Finn flere artikler : Norges Blindeforbund Restauranter

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny