Det serveres treretters hjemme

VEL BEKOMME: I helgene lager paret nye retter og inviterer venner på besøk. – Vi tester og tar bilder av rettene til Instagram før gjestene kommer eller av restene, og fokuserer på å kose oss med gjestene når de er her, sier Fredrikke.

Fredrikke og Andreas har vært et par i snart ti år. Naturligvis har de spist mat sammen like lenge, men i 2020 begynte de å dele måltider også med folk de ikke kjenner.

– Fredrikke ville gjerne at vi skulle ha en felles hobby, sier Andreas.

– Ja, et felles prosjekt, sier Fredrikke.

Snart 30.000 Instagram-følgere senere, komponerer de flere oppskrifter i uken, lager mat til eventer og nylig ga de ut sin første kokebok, «Det Serveres – treretters-menyer for fire årstider».

Oppskriftene i parets nye bok er en blanding av personlige kreasjoner og kreative tolkninger av klassikere. – Multekrem er en juledessert for mange, det har jeg vokst opp med hos mormor og morfar. Begge gikk bort da vi jobbet med boken, så oppskriften er ekstra spesiell for meg, sier Andreas.

For Fredrikke begynte matinteressen å putre da hun var student i København.

For Andreas har mat og vin vært viktig i oppveksten.

– Min far har alltid vært opptatt av mat. Når vi hadde selskap hjemme var maten midtpunktet. Det var ofte flere retter, sier han.

Interessen, smaksløkene og oppskriftene til Fredrikke og Andreas har avansert i takt med at hobbyen har ekspandert. De inspireres av restaurantbesøk, sesongens lokale smaker og den kulinariske retningen «New Nordic», hvor nordiske råvarer får skinne på nye måter.

Kokeboken har de kategorisert etter de fire årstidene med forslag til retter og selskapsmenyer som harmonerer med kalenderen, laget med lokale råvarer som smaker best når de er i sesong.

– Nå når vi går på restaurant nå, lytter vi faktisk til hva servitøren sier at vi spiser, til forskjell fra før, sier Fredrikke.

– Det er lite vi setter mer pris på enn å gå ut å spise på restaurant med kokker som vet hva de driver med, å spise mat som er bedre enn det vi kan lage selv, men som vi kan lage en egen vri på hjemme. Det som er så gøy med mat, er at hvem som helst kan bli interessert i det og lære, sier Fredrikke.

Blomster, duk og levende lys får alltid plass på bordet – sammen med personlige ting som ikke er helt like, som keramikk og servise av ulikt slag.

– Det er koselig at man gjør litt stas, men man kan ha beina på bordet, eller ikke det, kanskje, men man skal slappe av hos oss, føle seg hjemme. Og glass knuses i hytt og gevær her, sier Fredrikke.

Å vie tid til å gjøre selskapet til et godt et og gjøre stas på gjestene, viser at man setter pris på dem.