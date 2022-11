Julen 2022: Vinmonopolets åpningstider og ølsalg

23. november 2022 Aktuelt

LEGG EN PLAN: Enten det er snakk om juleakevitten eller bobler til nyttårsaften, kan det være lurt å sjekke polets åpningstider. Torstein Bøe / NTB

Hvilke dager er vinmonopolet stengt og åpent i julen? Og hva med nyttårsaften? Vi har svaret.

Desember pleier å være en hektisk måned for Vinmonopolet, og dersom du vil ha vin eller øl til julematen kan det være smart å planlegge innkjøpene.

I oversikten under finner du åpningstidene for jul og nyttår, men merk at lokale avvik kan forekomme.

Åpningstider på Vinmonopolet før jul

Uken før jul, fra og med mandag 19. desember, har alle pol som hovedregel åpent fra klokken 10.00 til 18.00 mandag til fredag.

– Det kan forekomme noen avvik fra denne generelle hovedregelen, blant annet på mindre steder hvor for eksempel senteret vi holder til i enten åpner senere enn kl. 10.00, eller stenger tidligere enn kl. 18.00, sier Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til Godt.

Han opplyser at kommunene kan fastsette lokale begrensninger for når man kan selge alkohol, men at han ikke kjenner til noen steder hvor dette er tilfelle nå i julen som kommer.

– Jeg vil anbefale å se på nettsiden vår eller i Vinmonopolets app for å finne sin lokale butikk sin åpningstid. Dette gjelder spesielt på mindre steder, hvor det kan være avvik fra de generelle åpningstidene.

På Vinmonopolets nettsider ligger til enhver tid åpningstider for alle butikker én uke frem i tid.

– Der finner du også oversikt over hvor travelt det er den aktuelle dagen i julen, sier Lorentzen.

Åpningstider på Vinmonopolet i romjulen og på nyttårsaften

Julaften er alle Vinmonopol stengt.

Det samme gjelder første juledag som er en helligdag, og i år dessuten faller på en søndag.

Uke 52, fra og med 26. desember, har alle polets butikker sine normale åpningstider.

Nyttårsaften, som er en lørdag, er Vinmonopolet åpent fra klokken 10.00 til 15.00.

Første nyttårsdag er både helligdag og søndag, og dermed er polet stengt.

Ølsalg i dagligvarebutikker i julen

Salg av alkohol i dagligvarebutikkene er også mer begrenset i forbindelse med julehøytiden.

Merk at dagligvarebutikkene har egne åpningstider og kan åpne senere og stenge tidligere på for eksempel julaften og nyttårsaften, så sjekk din lokale butikk eller handlesenter for oppdaterte åpningstider.

I landets største byer og mest folkerike kommuner gjelder følgende:

Oslo kommune

Julaften: 09.00–18.00

Nyttårsaften: 09.00–18.00

Bærum kommune

Julaften: 08.00–18.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Asker kommune

Julaften: 08.00–16.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Drammen kommune

Julaften: 08.00–16.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Lillestrøm kommune

Julaften: 08.00–18.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Fredrikstad kommune:

Julaften: 08.00–16.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Stavanger kommune

Julaften: 08.00–18.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Sandnes kommune:

Julaften:

Nyttårsaften:

Bergen kommune

Julaften: Ikke tillatt å selge alkohol

Nyttårsaften: 08.00–16.00

Kristiansand kommune

Julaften: 08.00–18.00

Nyttårsaften: 08.00–18.00

Trondheim kommune

Julaften: 09.00–15.00

Nyttårsaften: 09.00–18.00

Tromsø kommune

Julaften: 08.00–15.00

Nyttårsaften: 08.00–15.00

