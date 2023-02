Øl-guide 2018: Her drikker du godt øl

Innovasjon

– De eksperimenterer, satser og lager egne variasjoner. Men også interessen for hjemmebrygging, smak og kvalitet har bidratt. Betalingsvilligheten er høy, bare vi får noe godt i glasset. I dag finnes det øl for alle ganer, både til drikke og øl til god mat, sier Persen.

Ikke bare kortreist mat, men også kortreist øl er et begrep som de ser har spredt seg over hele landet.

Utvalg og kyndig personale

– Et bra ølsted må selvfølgelig ha et godt utvalg av forskjellige typer øl, kyndig personale så du kan få god veiledning hvis du skal lære deg å drikke øl, og en god miks av flaske, fat, boks og alt som er godt, mener Skogholt.

OSLO

Persen trekker også fram stedet Linda Merete Skogholt driver, nemlig BRUS Bar. Her finner du blant annet 24 forskjellige håndverksøl på tapp, øl brygget av danske TO ØL, og en rekke andre variasjoner.

Håndslag er en del av Youngskvartalet, og trekkes fram av både Skogholt og Persen. Her serveres både øl på tapp – og spekevarer som snacks. De tar inn et nytt mikrobryggeri hver måned.

BERGEN

Apollon trekkes frem av både Persen og Skogholt. – Dette er et av mine absolutte favorittsteder i Bergen, og det har det vært i mange år, sier Skogholt. Hun fortsetter: – De har et fantastisk ølutvalg og veldig bra musikk. Apollon er alltid en vinner.

TRONDHEIM

– I Trondheim er Habitat stedet å være for alle som er glade i godt håndverksøl, tipser Persen. Her finner du både mikrobrygg og håndverkspizza.

STAVANGER

Den ubestridte ener i pub-Norge med helt klart best og størst ølutvalg, ifølge Ølakademiet. Stedet har elektronisk meny via egen app, og har i dag 21 linjer på tapp og cirka 550 ulike typer øl på flaske. Cardinal er av RateBeer kåret til Norges beste pub og en av verdens 21 beste ølbarer.

– Her finner du et fantastisk ølutvalg i to store etasjer med øl fra alle verdenshjørner. Staben holder høy kvalitet og ølanbefalingene lar seg ikke vente på. Lyst eller mørkt, fruktig eller bittert? Det finnes øl for enhver smak, forteller Persen.