Dette er verdens beste restauranter 2023

Støvet fra stjernedrysset i den nordiske Michelin-utdelingen har akkurat lagt seg, før det var duket for nok en restaurantkåring tirsdag kveld. Denne gangen var det den prestisjefylte The World's 50 Best Restaurants som gikk av stabelen i Valencia.

To nordiske på listen

Det er ikke uvanlig at flere anerkjente skandinaviske restauranter er å se på listen, men på årets topp 50-liste var det kun to nordiske restauranter: Alchemist i København som kom på en gjev 5. plass og Frantzén i Stockholm på 30. plass.

TOPP FEM: Restauranten Alchemist er kjent for sine spesielle presentasjoner - her serveres rogn på et fat formet som et øye.

Siden 2019 har det vært endring i reglene: En tidligere vinner kan ikke bli nummer én igjen, men heller tatt opp i listen over «Best of the Best». Det betyr at hverken Noma eller Geranium var aktuelle som kandidater på listen i år.