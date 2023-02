Ti fristende oppskrifter med sopp

10. februar 2023 Aktuelt

SNILL SOPP: Vi garanterer at soppen i denne pastaretten ikke gjør deg til en zombie. Sara Johannessen Meek/VG

Maria Tveiten Helgeby Lagre artikkel

Tross frykten for fungi etter å ha sett på «The last of us», og lag disse nydelige rettene med sopp.

Man må nesten ha levd under en stein for å ikke ha fått med seg serie-hiten «The last of us» den siste tiden.

Serien, som er basert på spillet med samme navn, handler om at en type mutert sopp har infisert mennesker, og gjort dem om til over gjennomsnittet skumle – og farlige – zombielignende skapninger.

Så for å snu soppfokuset over til noe mer positivt – så ikke folk frykter sjampinjongen neste gang de skal lage stroganoff – har vi her laget en artikkel om alt det gode du kan lage med sopp.

Vi kan også berolige med at soppen i serien, Cordyceps, ikke kan infisere mennesker. Den finnes i virkeligheten, men den angriper kun insekter, ifølge NPR.

– Vår kroppstemperatur er høy nok til at proteinene i de fleste organismer ville ha denaturert ved den temperaturen, så de kan ikke overleve i kroppene våre, sa biologiprofessor Bryn Dentinger til nettstedet.

Nå skal det sies at soppsesongen ikke akkurat er på høyden i disse dager (soppsesongen er på høsten), men da har man i det minste mange deilige oppskrifter man kan glede seg til å lage om en stund.

Fristende retter med sopp

Hvis du føler du trenger enda mer sopp i livet enn den du lager mat med, finnes det både spennende kokebøker og fine kjøkkenting som kan gi deg et hint av sopp og skog.

Produsenten Martin Nordin var tidligere kreativ leder for Ikea Food, og har gitt ut flere kokebøker. Hans tidligere bok om vegetarburgere har blant annet blitt omtalt på The Independent, og nå har han altså skrevet en bok kun om sopp. Mushrooms av Martin Nordin (Böcker)

Produsenten «Cooking with mushrooms» ble kåret til en av de beste kokebøkene i 2022 av Bon Appétit. Boken omtales som både «healthyish» (sunn-aktig), «funkyish» (funky-aktig), i tillegg til at den trekkes frem som både vakker og «vilt kreativ». Så her er det bare å la soppen flyte. Cirka 253 kroner hos Amazon

Produsenten Denne skålen av Bordallo Pinheiro kommer i flere størrelser, og er kbåde dekorativ og praktisk. Løft av hatten på soppen, og fyll «stilken» med alt fra sukker og godis, til nøtter eller granola. 669 kroner hos Backe i Grensen

Vil du lese mer om god mat, og få inspirasjon til nye oppskrifter? Det nyeste Godt-magasinet er i salg nå, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

