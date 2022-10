På denne gården ved Osensjøen lager de prisbelønnet smør

– Vi er Oslo-folk begge to. Vi traff hverandre for tyve år siden, sier Julie Dahl.

Sammen driver hun og mannen Jonas Ruud-Lund rett ved Osensjøen en times tid utenfor Elverum. Her bor de med sine to barn, Sebastian og Ole Jakob, og 25 melkekyr.

Bratt læringskurve

De bestemte seg for å drive kyr, og bygde et lite ysteri i 2015. Siden det spises mye pultost i Innlandet og Hedmark, var det naturlig for duoen å satse på det.

Barnevogn med i fjøset

Fordeler og ulemper

Fordommer mot pultost

– Jeg tror mange har litt fordommer mot pultost. At de husker den fra kjøkkenbenken hos bestefar, og at den luktet skikkelig stramt. Men ferske pultoster er milde, og smaker ikke kjempemye. Den blir sterkere jo lengre den lagres, sier ostegründeren.

– Pultost er en av de eldste ostetradisjonene vi har her i landet. Vi importerer så mye ost fra Frankrike og andre land, og norske gårdsysterier yster mye ost inspirert av utlandet. Noe som er kjempepositivt for ostemangfoldet – men samtidig er det viktig å ta vare på de norske tradisjonsostene også.

Tradisjonsmåten

Og så var det dette smøret da, som selges både upasteurisert og pasteurisert, som har vunnet prisen for «Årets meieriprodukt» under Det Norske Måltid i 2020.

– Du må ha god rømme for å få godt smør, og for å få god rømme, må du ha god melk, sier Julie.

Siri Haslund er daglig leder hos restaurant Hot Shop, som har en stjerne i den anerkjente Michelin-guiden. Hun beskriver smøret som et smør med rik og tydelig karakter, som «snakker for seg selv».

– Mange vet ikke at melk og melkeprodukter forandrer seg avhengig av sesongen. Og det at vi kan følge utviklingen til smøret gjennom året, understreker nettopp at menneskene på Valmsnes gård jobber på en måte som innebærer minst mulig intervensjon med et flott produkt.