Chips og champagne: En ikonisk duo

For mange er en flaske bobler forbeholdt festlige feiringer, men slik trenger det ikke være. Bobler kan være nedpå, også. Din favoritt-champagne, -crémant, -cava, -Pét nat, engelsk musserende, hva det måtte være du liker best, kan funke vel så godt til pommes frites eller en pose chips på sofaen.

Riktig type chips er viktig

Men, sier hun, man skal helst velge riktig type chips for at chips og champagne-kombinasjonen skal være fullkommen.

– Champagne fungerer best med salt og fet chips, for eksempel original, salt Sørlandschips, men ikke «Sour cream & onion»-chips og ikke «Salt & Vinegar», sier Jæger.

– En annen fantastisk kombo er lambrusco og pizza. Jeg er en sucker for pizza og hvis du har en god lambrusco til, så er det som at alt bare klaffer. Du har det syrlige og fruktige i lambrusco som går hånd i hånd med det salte og fete i pizza, sier Jæger.

– Veldig avslappende

– Jeg synes også at ideen om at man drikker noe, som har tatt lang tid og god håndverk til å lage, sammen med mat som har en kjent smak, har noe veldig avslappende i seg. Man spiser det man har lyst på sammen med noe av høy kvalitet uten å følge masse regler, sier Schneider.

– En elegant dimensjon

– Til tross for smaken av salt og potet, er fettet halve gleden med chips. Det er dette fettet som gjør at smaksløkene våre hyler etter noe leskende, syrlig og friskt, sier Døscher.

– Champagne, crémant, engelsk musserende, tysk sekt, cava, det er mye å velge blant. Det viktigste er at vinen har en ren og sunn fruktighet og at den ikke er for søt. Styr unna de vinene med høyt sukkernivå – her er det de tørre vinene som kommer best til sin rett, synes jeg, sier Døscher.