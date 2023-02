Brunet smør: – Så forbanna godt

10. februar 2023 Aktuelt

PRIKKEN OVER EGGERØREN: Brunet smør over eggerøren à la Julia Tuvesson, gjør helgebrunsjen ekstra god og fet. Miriam Preis/Boken «Brynt Smør»

Smaker alt med brunet smør godt? Muligens.

For ganske nøyaktig ett år siden skrev vi om pisket, fluffy smør, som gikk sin seiersgang i Instagram-feeden vår. Det lages ofte med brunet smør i, så i år dedikerer vi en artikkel til brunet smør.

Brunet smør smaker karamellisert og nøttaktig, og er veldig deilig til og i alt fra fisk og sauser til cocktails, kaker, glasur og desserter.

I for eksempel det franske kjøkkenet brukes brunet smør mye, såkalt buerre noisette. I italiensk mat er det heller ikke uvanlig. En signaturrett hos Maaemo i Oslo er iskrem med brunet smør og søster-cocktailbaren The Conservatory like ved, har en cocktail titulert «Brown Butter» på menyen.

SALVIESMØR: Pasta med brunet salviesmør er en italiensk klassiker. Stian Broch / VG

Trend eller klassiker?

Broren vår i øst har dessuten solgt chips med smak av brunet smør lenge. Men nå har komboen kommet seg over grensen med Maarud og Sørlandschips, som i vinter lanserer chips med smak av brunet smør.

– Brunet smør, eller brown butter, er en internasjonal trend vi plukket opp på reise. Alt er jo bedre med smør. Vår «Bruna smør & Hvitløk» har en deilig, fet smørsmak, med en touch av hvitløk. En velbalansert og fyldig kombinasjon, sier Synne Burud. Hun har tittelen marketing Manager i Sørlandschips

Noen vil kanskje gå så langt som å hevde at brunet smør er den nye salt karamell, du vet for et par år siden da alt skulle smake salt karamell?

Men er brunet smør en hype eller egentlig en ganske klassisk mattradisjon, som de siste årene bare har fått litt mer oppmerksomhet?

NY SMAK: Tidligere i vinter kom chips med brunet smørsmak i norske butikkhyller. Sørlandschips

– Bruksområdene er uendelige

Den svenske kokebokforfatteren og matinfluenceren Julia Tuvesson, ga i 2020 ut en hel bok om brunet smør, «Brynt Smør».

– Jeg synes brunet smør er ett av de enkleste grepene man kan ta for å få en for øvrig ganske kjedelig rett til å smake utrolig – eller til og med litt «lyxigt». Det er en fantastisk smaksforsterker. Dessuten går det å bruke i så mange retter, både søte og salte, sier Tuvesson til Godt.

Ostesmørbrød stekt i brunet smør. Slurp! Miriam Preis/Boken «Brynt Smør»

Tuvesson sier at hennes favoritter med brunet smør er:

– En enkel tomatsaus der jeg bruner smør sammen med hvitløk, før jeg har i tomater og en neve revet parmesan eller Gruyère. Blir aldri lei!

– Jeg elsker også brunet smør til desserter, som i en mandelkake eller bare sammen med bringebær og lettvispet fløte. Eller brunet, vispet sitronsmør til artisjokk eller maiskolbe. Som topping til suppe, eller hvorfor ikke i potetmos? Ja, når man vel har begynt å bruke brunet smør i sin matlaging så er det vanskelig å slutte. Bruksområdene er uendelige, sier Tuvesson.

Brunet smør har altså lenge vært en tradisjon i kjøkken i mange land. Her i Norden brukes det gjerne til saltmat.

– I Sverige finner vi det i klassisk husmannskost som kroppkakor, Wallenbergare og diverse fiskeretter.

Kroppkakor og Wallenbergare er svenskenes raspeballer og slags kjøttkaker.

– De som elsker brunet smør gjør det av den enkle grunn at det er så forbanna godt. At man ofte har smør hjemme og at det i prinsipp er den enkleste «sausen» man kan lage om man ikke orker «hålla på en masse».

Reddik med vispet brunet sitronsmør. Miriam Preis/Boken «Brynt Smør»

Tuvesssons tre topp tips til hvordan brune smør:

1. De første gangene man bruner smør kan det være bra å brune en litt større mengde, 50 gram og oppover. Da er det lettere å holde styr så man ikke brenner smøret. Når man har litt mindre mengder, noen spiseskjeer, går det veldig fort.

2. Så fort smøret begynner å stilne og begynner å skumme, kan du vispe rundt med en visp så smøret brunes ordentlig og jevnt. Ikke ha for høy varme, da det brennes lett mot slutten.

3. Fjern kasserollen fra varmen så snart du ser at smøret er ordentlig brunt og gyllent. Mot slutten kan du også slenge i valgfrie smakssettere som salvie eller rosmarin, safran eller sitron.

Få Julia Tuvesssons oppskrift med steg for steg på brunt smør her:

Vil du lese mer om god mat, og få inspirasjon til nye oppskrifter? Det nyeste Godt-magasinet er i salg nå, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

