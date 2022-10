Dette er ikke laks

FØRST UT: Nå får du kjøpt vegansk «fisk» i Norge, men enn så lenge er det bare Loco i Oslo som selger produktet.

Veganer, men fysen på sushi? Løsningen kan være tapiokastivelse og vann.

Alternativer til ulike dyreprodukter er et stadig voksende fenomen, både i omfang og i popularitet. Tar du deg en tur til din nærmeste butikk, så finner du nok veganske alternativer til både kjøttdeig, burger, pølser, nuggets, ost og fløte.

Og dersom det ikke er tilgjengelig der du bor helt ennå, så er det nok bare et spørsmål om tid.

Et produkt som derimot ikke har blitt truffet av den veganske bølgen i like stor grad, er fisken. Bestiller man vegansk sushi, så er det som oftest lite på tallerkenen som faktisk minner om fisk.

Men nå har altså tiden kommet for at også fisken skal møte sin veganske erstatning: «Fisk» i all hovedsak bestående av vann og tapiokastivelse.

Femretters sushimåltid for veganere

– Det var faktisk kjæresten min som oppdaget disse produktene, og da hun viste dem til meg så tenkte jeg bare at det var helt sykt at det ikke var ekte fisk, sier daglig leder og medeier av Takashi sushirestaurant i Oslo, Abbas Sikandarali Fazal.

VEGANSKFRELST: Abbas Fazal vokste opp i et indisk hjem med mye vegetarisk og vegansk mat. For ham er det derfor naturlig å velge bort kjøttet til fordel for vegetarmat.

Nå er han og teamet den eneste leverandøren i Norden av den tapiokabaserte «fisken», som produseres av nederlandske Vegan Finest Foods. Tar man turen innom Takashi, så kan man få den veganske sushien servert som et femretters måltid.

– Det er veldig gøy å få være en del av dette. Som veganer, allergiker eller gravid så kan man nå få et femretters sushimåltid som faktisk er en stor matopplevelse, ikke bare maki som er laget med avokado og agurk, sier Fazal.

BARE I OSLO: Enn så lenge er de veganske sushiproduktene bare tilgjengelige i hovedstaden, men leverandøren håper å kunne gjøre produktet tilgjengelig i hele Norge.

Men selv om restauranteieren mener at den veganske fisken imponerer både på smak og tekstur, så er det ikke nok til å vinne over Takashis fiskeelskere helt enda.

– Altså, vi er jo en fiskerestaurant, så de fleste kommer jo hit for fisken. Men ti prosent av bestillingene har nok bestått av den veganske sushien.

– Ikke et alternativ til fisk

Men selv om den veganske fisken er et nytt og lite utbredt tilbud i Norge, så er man ikke nødt til å punge ut for et femretters måltid for å smakt på tapiokalaksen. Fazali og teamet leverer også til den plantebaserte butikken Loco på Sagene i Oslo.

Og skal man tro daglig leder André Gundersen, så var det ingen mangel på kunder dagene etter at de tok produktet inn i butikk.

– Vi solgte ut så fort at leverandørene ikke klarte å levere nok til oss. Innen de første dagene så solgte vi fiskeerstatningene til over 50 000 kroner, så det var uten tvil mye penger for oss.

Også han forteller om kunder som nesten ikke kan tro at dette ikke er fisk.

POTETSTIVELSE: Mens «laksen» stammer fra tapiokastivelse, stammer de friterte rekene fra potetstivelse, hvete og soyaprotein, ifølge produsenten.

I en e-post til Godt.no oppgir Vegan Finest Foods at både den veganske «laksen» og «tunfisken» er laget av tapiokastivelse, konjacpulver, raps- og linfrøolje.

Fordelene ved å spise fisk, som høyt protein- og Omega 3-innhold, er derfor ikke noe man vil få i seg ved inntak av dette erstatningsproduktet.

– Det er ikke et alternativ til fisk sånn sett, men et veldig godt produkt uansett, mener Gundersen.

Spår suksess

Eier av Michelin-restauranten Sabi Omakase i Stavanger, Roger Joya, stiller seg også positiv til produktet, til tross for at han ikke har sett et lignende produkt bli brukt i sushibransjen enda.

Den anerkjente sushikokken tror at det skal være mulig å imitere både teksturen og smaken til fisk ved å bruke de ingrediensene som Vegan Zeastar gjør.

– Jeg tror det kan bli en suksess i sushibransjen, sier kokken.

Det er mye som oppleves nytt i lille Norge, som ikke egentlig er så veldig nytt likevel. Allerede i 2021 skrev den britiske avisen The Guardian at den tapiokabaserte «fisken» så ut til å ta det engelske markedet med storm.

Samme året skrev vi i Godt om Nestlés nye veganske lansering «Vrimp» (kan du gjette hva det er?), og året før det igjen var det «Vuna» som sto på agendaen.

Her hjemme har vi også hatt tilbudet om vegansk kaviar (les: Vegiar), en god stund.

