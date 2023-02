Flere i familien fikk cøliaki: – Et skikkelig sjokk

15. februar 2023 Aktuelt

Paret Torill Schinstad og Tom Victor Gausdal har brukt tid på å lære seg hvordan de kan spise godt uten gluten. Lars Petter Pettersen

Maria Tveiten Helgeby Lagre artikkel

Det tok tid å finne tilbake til matgleden da to i den bakeglade familien fikk cøliaki.

– Jeg var så slapp, og var veldig, veldig tynn. På et tidspunkt ble jeg til og med operert for struma, men det var liksom ingenting som fungerte. Før jeg ble testet for cøliaki, forteller Torill Schinstad.

Hun har skrevet kokeboken «Knallgodt helt uten gluten» med samboer og kokk Tom Victor Gausdal. Med boken ønsker de å spre matglede og vise at det finnes masse smakfulle alternativer for de som ikke kan spise gluten – også forbi «Fri for»-hyllen i matbutikken.

Paret levde først sammen uten å vite at Schinstad hadde cøliaki – og derfor også med gluten.

– Ja, vi levde et «normalt» liv, ler Gausdal og Schinstad.

Og så fikk eldstesønnen også cøliaki. Beskjeden om totalforbudet på gluten, slo ned som en liten bombe i det matglade hjemmet. For de hadde alltid elsket å bake, både brød og kaker.

– Vi er jo veldig glade i å lage mat – brødbakst, kringler, kaker, boller, alt sånt. Det elsker jo hele familien, sier Gausdal.

– Så vi fikk jo et skikkelig sjokk. På det tidspunktet var det heller ikke spesielt mye glutenfritt i butikkene, og hvis vi var på ferie i utlandet var det virkelig helt umulig. I Frankrike forsto de ikke hva vi mente med «gluten». Så vi måtte bare droppe det, fortsetter Schinstad.

Heldigvis har ting blitt bedre i løpet av de siste ti årene, ifølge paret.

– Men det tok tid å få tilbake matgleden, sier Gausdal.

Nederst i saken deler paret flere glutenfrie oppskrifter!

Cøliaki er en autoimmun sykdom som gjør at du blir overfølsom for gluten, og det forekommer hos rundt 1 av 100 personer. Mange vet dog ikke at de har sykdommen, ifølge Helsenorge.

«Mange opplever faktisk ofte symptomene som ikke sykdomsplager en gang, de tror det er bare sånn det er. Og når de endelig får en diagnose, og begynner å spise glutenfritt, så skjønner de at – oi, er det slik det er å være frisk. Er det slik det er å være normal!» har professor dr. med. Trond S. Halstensen sagt tidligere til Norsk Cøliakiforening.

– Veldig heldige

Familien Schinstad-Gausdal brukte lang tid på å orientere seg på de forskjellige meltypene og råvarene de kunne bruke, og på å lære seg hvordan de kunne bytte ut glutenholdige ingredienser med noe uten.

– Innimellom vil man jo også ha smaken av mel. Ikke alt funker med rismel, for eksempel, sier kokken.

I boken deres står det blant annet at det er viktig å ikke være redd for å mislykkes med baksten.

– Det er ikke til å komme utenom at det er større sjanse for at ting skjærer seg når du baker glutenfritt. Hvis deigen ikke vil heve eller baksten bare flyter utover, er det ikke deg det er noe galt med, du er bare i ferd med å lære deg noe nytt og litt krevende, skriver paret.

Havre har blitt «den tryggeste havna» de har funnet.

– Det smaker korn, det er sunt og det er godt. Det er også rimelig, så det er vi veldig glad for at vi kan bruke.

Schinstad påpeker at både hun og sønnen har en form for cøliaki som gjør at de ikke får noe tydelig reaksjon om de får i seg bitte små mengder gluten. Mens noen cøliakere må kjøpe glutenfri havre, kan de kjøpe vanlig havre.

– Vi er veldig heldige sånn sett. Så innimellom kan man bli fristet til å slikke på en sjokoladecookie, ler hun.

Havre er i utgangspunktet uten gluten, men på grunn av risikoen for forurensing fra andre kornsorter anbefales det at de som ikke tåler gluten å bruke havre som er merket glutenfritt.

«De aller fleste cøliakere tåler godt havre, men siden havre er en fjern slektning av hvete, kan det være noen få som reagerer som ved cøliaki. Det kan også være andre grunner til at man ikke tåler havre – som allergi. Siden havre inneholder mye fiber kan det være det er det man reagerer på, i form av mye luft i magen», skriver Norsk cøliakiforening på sine nettsider.

– Druse på!

Selv om Gausdal har en lang liste kokebøker på merittlisten, er dette Schinstads første. Hun har laget den med skrekkblandet fryd.

– Folk setter jo pris på at man deler kunnskapen sin, og vi ser jo at bøkene blir brukt. Men Torill var jo litt redd for å gjøre noe gærent, trå litt feil eller si noe galt, sier Gausdal.

– Vi er jo ikke eksperter, fortsetter Schinstad.

– Vi er bare selvlærte.

– Hva er den vanligste misoppfattelsen folk har om å leve glutenfritt, da?

– At det er kjedelig og vanskelig. For det er masse spennende ting man kan lage uten gluten!

I løpet av årene har paret oppdaget alt det gode de kan lage uten gluten. Som fersk tortellini, ciabatta, pannekaker, knekkebrød og nudler.

Selv er familien spesielt stor fan av bao som fylles med deilig marinert kjøtt. Og favorittkakene er gulkake (altså suksessterte), brownies, mazariner og makroner.

– Masse godt lages med mandelbunn, for eksempel, sier Gausdal.

Og i favoritt-brownien deres er «vanlig» mel helt enkelt byttet ut med glutenfritt mel.

– Hvilke basisingredienser bør alle ha for å komme litt på vei for å lage glutenfri mat?

– Fiberhusk må du ha. Det gjør deigen smidigere og luftigere. Du må også ha havregryn, havremel og en glutenfri melblanding du synes er bra.

Ellers har paret alltid glutenfri soyasaus, oystersaus og hoisinsaus.

– Man kan ikke gi opp matgleden! sier paret.

– Man må bare ...

– Druse på?

– Druse på, ja!

Her finner du noen av favoritt-oppskriftene uten gluten til Torill og Tom Victor:

Vil du lese mer om god mat, og få inspirasjon til nye oppskrifter?

Publisert: 15.02.2023 kl. 17:28

