Svaksynte Nora (23) og Silje (22) ønsker tilgjengelige menyer på restauranter

7. februar 2023 Aktuelt

VANSKELIG Å TYDE: Menyen utenfor restauranten var ikke mulig å lese. – Jeg ser at det er et bilde her, og tekst her, men det er det, sier Solvang (t.v.). Espen Sjølingstad Hoen / VG

Maria Tveiten Helgeby

For Nora Sulejmani og Silje Solvang blir det ofte så utfordrende og slitsomt å se hva de kan bestille på restaurant, at de bare blir hjemme.

– Man føler seg dum, og det ødelegger følelsen av selvstendighet. Og den følelsen er kjempeviktig.

Det sier Nora Sulejmani, med en nikkende Silje Solvang ved siden av seg. De to er henholdsvis sentralstyremedlem og styreleder i Norges Blindeforbunds Ungdom.

Og per i dag, er det svært få restauranter de kan gå på, hvor de faktisk klarer å lese menyen.

– Blinde og svaksynte er tre ganger mer utsatt for psykisk uhelse, og det å kunne gå ut og spise og ta et glass med venner, er utrolig bra for energien, sier Solvang.

VIKTIG TILTAK: Silje Solvang (t.h.) og Nora Sulejmani påpeker at det er viktig for den psykiske helsen å kunne møte venner ute. Espen Sjølingstad Hoen / VG

De forteller at de ofte forbereder seg i to timer før de går ut for å spise, fordi de synes det er ubehagelig og flaut å ikke klare å lese det som står der.

Av hjelpemidler har de med seg både luper med lys («men den er jeg litt flau over,» ler Sulejmani), og telefonen hvor de både har en app – Seeing Ai – og en tilgjengelighetsfunksjon som er innebygd i telefonen under innstillinger, som kan lese menyen digitalt. Men det er uansett tidkrevende og vanskelig.

– I fadderuken drar man ofte ut på barer og restauranter for å bli kjent, men jeg endte opp med å droppe flere av møtene fordi jeg var så flau, fortsetter Solvang, som nå tar en master i spesialpedagogikk

– Jeg og, sier Sulejmani, som studerer statsvitenskap.

Bestiller det samme hver gang

I dag har vi møttes på Olivia, en restaurant som har ti restauranter i Norge. Den ligger i nærheten av kontoret til Blindeforbundet. Mens Solvang alltid bestiller pasta carbonara, bestiller alltid Sulejmani det ene veganske alternativet, siden de vet at det alltid er på menyen.

Enten de har lyst på det, eller ikke.

Innimellom later Solvang som at hun leser menyen, fordi hun synes det er ydmykende å alltid måtte spørre om hjelp.

– Jeg liker å tro at jeg klarer meg ganske bra i samfunnet. Men når jeg skal møte folk for første gang, er jeg alltid forberedt. Og så kan det innimellom skje kleine ting, som at jeg later som at jeg leser menyen og holder den opp ned, ler hun.

For det er viktig for dem å ha humor om hvordan det er å være svaksynt, som begge er. De forteller lattermildt om en gang de skulle på en indisk restaurant, og ikke fant inngangen. Eller da Sulejmani gikk på en glassdør hun ikke så.

SMART APP: Telefonen skanner teksten på menyen, og leser den høyt. Espen Sjølingstad Hoen / VG

– Vi pleier å si «Fake it till’ you make it, expect you can’t make it», ler Sulejmani.

Men det ligger et alvor til grunn.

– Til sist er det jeg som sitter igjen med den kjipe følelsen av å ha gått på en dør som ikke har vært tydelig markert. Men man vil jo helst kunne ta spontane valg, dra på restaurant med venner! Men så bruker man så jævlig mye energi på å hele tiden måtte forberede seg i forkant, at man ender opp med å ikke dra, og bestille på Wolt istedenfor.

Solvang fortsetter:

– Vi synshemmede må passe på og prioritere energien vår etter skole og jobb, så vi rett og slett ikke møter veggen. Og når det tar så mye energi på å forberede seg, dropper man det.

LUPE: I mørke lokaler bruker Sulejmani innimellom en lupe med lys for å klare å tyde det som står på menyene. Espen Sjølingstad Hoen / VG

Ikke dyrt med punktskriftsmenyer

I fjor fikk organisasjonen tildelt 300.000 kroner av Kulturdepartementet slik at de blant annet kunne bistå restauranter med gratis menyer med punktskrift. Dette førte blant annet til at Egon og Peppes Pizza har menyer med punktskrift.

Nå er pengene nesten brukt opp, men de håper å kunne belyse behovet for tilgjengelige menyer.

– Vi ga ut gratis menyer fordi vi ville belyse problemet, men utfordringen er der fortsatt. Det er viktig med tilgjengelighet, fordi det favner en stor gruppe: Det er mer enn 320.000 blinde og svaksynte i Norge, det er nesten halve Oslo.

HJELPEMIDLER: Lupen og telefonen er alltid med når Sulejmani og Solvang skal på restaurant. Espen Sjølingstad Hoen / VG

– Og det er ikke dyrt. Det kostet bare 10.000 kroner for at alle de over 70 Peppes-restaurantene skulle få tre punktskriftsmenyer hver, fortsetter styreleder Solvang.

Hun fortsetter:

– Og man får jo en konkurransefordel av å ha tilgjengelige menyer: Da kommer alle de blinde og svaksynte dit. Så det er win-win!

Grep som hjelper i tillegg til punktskrift, er kontraster i fargene, stor og ryddig skrift, og at det beskrives med tekst hva som er på menyen – istedenfor at det er bilder.

Hvis det bare er bilder på nettmenyen, klarer for eksempel ikke Voiceover å tyde hva som er der.

– Vi lever i en digital verden der alle bruker telefon, så det er vel så viktig at nettmenyen er tilgjengelig.

– På bekostning av meg selv

Vi skal bestille mat, og mens Solvang bestiller Pasta Carbonara, etterspør Sulejmani den veganske retten hun vet er der.

Men når pastaretten kommer på bordet, ser hun at det er ost på den. Den var vegetarisk, ikke vegansk. Situasjonen hun prøver å unngå for alt i verden, skjer, og hun blir tydelig stresset.

Hun får ikke lest menyen i den pressede situasjonen, men vi får til slutt bestilt en garantert vegansk pizza.

– Hvordan var den situasjonen for deg nå?

– Jeg gjør alt i min makt for å ikke føle meg som en byrde. Det har skjedd så mange ganger, og man føler seg så dum. Jeg prøver å gjøre det så lett for andre, at det ofte går på bekostning av meg selv.

Løsningen blir ofte at hun rett og slett ikke spiser.

–Om jeg var helt blind hadde jeg ikke sett osten, eller kjøttet. Det har dessverre skjedd før både med meg og synshemmede venner som har blitt servert feil mat. Dette er viktig å unngå spesielt for de som har allergier, da det kan være livsfarlig, sier Sulejmani.

Hun fortsetter:

– Grunnen til at det der skjedde, er mangelen på tilgjengelig meny. Jeg kunne ikke dobbeltsjekke at retten faktisk var vegansk. Nå er vi tre personer – tenk om det var et julebord for hele organisasjonen.

VIL VÆRE EN STEMME: Solvang og Suljemani håper det blir enklere for dagens synshemmede barn enn det har vært for dem. Espen Sjølingstad Hoen / VG

Sulejmani understreker at hun vet at hun selv har tatt valget om å være veganer.

– Men jeg vil likevel gjerne slippe å oppleve det her.

Duoen ønsker å være en stemme for andre blinde og svaksynte barn og unge. Sulejmani har en svaksynt lillebror hun vil skal få det enklere enn hun har hatt det.

– Det er noe med at du får de negative opplevelsene så ofte. Vi møter den diskrimineringen hele tiden. Til slutt blir man bare lei, og vil skyve det vekk. Men det er så viktig å ikke normalisere det, sier hun.

– Det å ha en meny man kan lese, gjør at man føler seg sett og inkludert.

Olivia: - Skal se på det

Henriette Smith er Head of Food and Beverage i Olivia. Hun sier de må sette seg ned og se på en brukbar løsning så blinde og svaksynte får et tilfredsstillende tilbud.

– Det er noe vi absolutt må se på, sier hun og fortsetter:

– Vi er opptatt av at menyen skal være lettlest, men også det visuelle for de andre gjestene. Så vi måtte ha sett på et tilbud som henvender seg direkte til den brukergruppen.

Smith sier hun skal løfte problematikken til ledergruppen, og se om de kan kontakte Blindeforbundet for å høre deres behov og ideer til hvordan det kan løses.

– Så er det håp for menyer med punktskrift på Olivias restauranter?

– Man må vurdere kosten opp mot servicen vi vil gi til gjestene våre, og vi ønsker jo å imøtekomme alle. Dette er faktisk første gang vi i administrasjonen har fått denne forespørselen. Så vi skal absolutt se på det, for vi burde komme med en løsning. Jeg skal kontakte Blindeforbundet, for det er best å snakke med de som lever med det så vi treffer riktig.

Nora Sulejmani og Silje Solvang synes det er veldig fint at Olivia er positive til å se på muligheten for å gjøre menyene sine tilgjengelige for blinde og svaksynte.

– Og de må gjerne kontakte oss for å få hjelp og veiledning til det. Det er viktig å huske på at det ikke trenger å koste mye: Universell utforming trenger hverken å være vanskelig eller dyrt, og vi er svært opptatt av å få til den beste og mest bærekraftige løsningen for både Olivia og alle synshemmede i hele landet, sier de videre.

– Universell utforming og tilgjengelighet er bra for alle.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen stod det «Norsk Blindeforbunds Ungdom». Dette er nå rettet til «Norges Blindeforbunds Ungdom». Ett sted ble Silje Solvang omtalt som Silje Solberg, og dette er også endret. Endringen ble utført 07.02.23 kl. 12:21.

Publisert: 07.02.2023 kl. 10:35

Oppdatert: 08.02.2023 kl. 09:26

Norges Blindeforbund Restauranter

