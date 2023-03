Derfor elsker TikTok bakt hvitløk

10. mars 2023 Aktuelt

BAKT HVITLØK: Har du lagt merke til denne trenden på TikTok? Helene Mariussen

Det florerer av videoer på TikTok med folk som presser bakt hvitløk. Hvorfor er det så populært? Dette er kokkenes beste tips til hvordan du anvender den.

Du har sikkert sett videoene på TikTok og Instagram: Dampen som oser ut av aluminiumsfolien som rives i stykker før det glinsende, lysebrune og karamelliserte hvitløkshodet kommer til syne. To hender løfter opp hvitløken før de klemmer til ved roten – og ut av skallet sklir en skinnende, myk masse.

Det siste året har vi sett hundrevis av slike videoer hvor den myke grønnsaken presses ut av skallet sitt. Mange bruker det i supper, sauser, smør og til hvitløksbrød.

Noen av videoene Godt-redaksjonen finner har millioner av likes. Én video som viser hvordan man lager et ostete hvitløksbrød har over seks millioner likes og over 18.000 kommentarer.

Men hvorfor elsker TikTok denne trenden?

Kan ha samme effekt som kvisepopping

– Folk er jo veldig glad i hvitløk, sier Kristoffer Kaayne Kaalsaas, som er kjent for å lage mat på TikTok.

Han har over 270.000 følgere og la for ett og et halvt år siden merke til at folk elsket å presse bakt hvitløk.

– Ofte er videoene veldig estetiske med sol gjennom vinduet og masse god olivenolje.

Det er ikke mange elementene som skal til for å kunne lage bakt hvitløk. En god porsjon olivenolje, salt, pepper, sølvfolie og en varm stekeovn, foreslår TikTok-kokk Kristoffer Kaayne Kaalsaas. Kristoffer Myhre

– Tror du folk presser hvitløken fordi det ser bra ut?

– Det kan stemme. Ikke minst ser det jo gøy ut og presse ut all løken på den måten. Jeg ser at folk i kommentarfeltet sammenligner det med å poppe en kvise, ler han.

– Det kan appellerer rett og slett til ASMR-trenden!

Kaalsaas referer til populære videoer som gir deg en slags kilende følelse i kroppen, som kan føles veldig avslappende å se på. ASMR-videoene viser alt fra kvisepopping, en varm kniv som skjærer gjennom hard såpe, til lyden av en hviskende stemme som forteller en avslappende historie.

– Å klemme hvitløken ut på den måten er gøy og det ser morsomt ut på video, sier Kaalsaas.

Noen TikTok-brukere skreller også hvitløksfeddene før de legges i en ildfast form, dynket i olivenolje. Oljen helles gjerne fra en flaske som gir en behagelig «glugg, glugg»-lyd. Videre filmes den boblende oljen som gjør feddene gylne, med en fresende lyd. Til slutt smøres feddene ut på en toast. Dette er et av TikToks mest populære eksempler:

Hvitløksbrød er en klassiker

Kaalsaas har lagt merke til at mange bruker bakt hvitløk på brød.

– Mange på TikTok lager for eksempel hvitløksbagetter. Når hvitløken bakes blir den veldig lett anvendelig og kan brukes både som pålegg og i for eksempel pastaretter.

Kaalsaas tror også populariteten har noe å gjøre med at grønnsaken er lett tilgjengelig for mange.

– Det er noe de fleste har liggende og det tar lang tid før hvitløk blir dårlig. Å bake den er en fin måte å få brukt opp alt. Man kan for eksempel blande i smør for å få et godt kryddersmør.

Slik gjør du det selv

Men når er det egentlig best å anvende bakt hvitløk? Og hva er forskjellen fra den rå varianten?

Vi spurte kjendiskokken Reneé Fagerhøi. Hun ler når vi spør henne om hun har TikTok, etterfulgt av et «nei». Men hun har likevel noen hvitløkstriks på lur.

– Den rå varianten er veldig kraftig og med mye lukt som setter seg fort i munnhulen. Men den bakte er «creamy», karamellisert og med nøttepreg i smaken. Dessuten er den mye mildere og søtere.

BAKT HVITLØK SOM SMAKSTILSETTING: Kokken Reneé Fagerhøi bruker gjerne bakt hvitløk som en smaksforsterker i sauser. Ole Martin Wold / VG

Dette gjør at skarpheten og «edgen» blir litt borte i bakt hvitløk.

– Sånn sett kan den virke litt slapp. Derfor bør den bygges opp med andre ting.

I en av sine kokebøker beskriver Fagerhøi bakt hvitløk som en av hennes favoritt smaksforsterkere.

– Den bakte gir en rundere følelse og bygger opp smaken i en matrett på en lunere måte.

MYK OG GOD: Bakt hvitløk gir en «creamy» og karamellisert smak. Helene Mariussen

Derfor passer det perfekt til saus, buljongpregede supper, som nudelsuppe, foreslår Fagerhøi.

– Hvis du for eksempel skal lage en god saus til biff, er bakt hvitløk perfekt. Jeg anbefaler også å tilsette den i smør som man kan marinere grønnsaker eller bakt potet med.

Rå hvitløk til dipp og tomattoast

Når det gjelder den rå hvitløken, mener Fagerhøi at rømmebaserte dressinger er perfekt bruk.

– Alle yoghurt- og rømmebaserte dressinger krever kraftig hvitløk.

– Og som marinade til kjøtt og fisk er det uunnværlig.

Hun påpeker også at når man skal lage tomatsaus, som kan bli alt fra suppe, saus eller bolognese, starter man som regel alltid med å frese rå hvitløk i olje sammen med andre grønnsaker.

– Dette gir en annen type smak – da skal retten stå og koke en stund.

Fagerhøi understreker også at det selvfølgelig kommer an på hva man liker.

– Selv er jeg glad i å lage spanske tomatbrød hvor man rister bagett i ovnen før man rasper et rått hvitløksfedd over den rue siden før man gjør det samme med en rå tomat.

Fagerhøi utbryter et stort «NEI, NEI» til bakt hvitløk til denne retten.

– Her må den skarpe smaken frem, sier hun.

Kan Korona ha skylden?

TikTok-kokken Kaalsaas har nok et forslag til hvorfor bakt hvitløk er så populært på sosiale medier.

– Kanskje trenden slo an i forbindelse med corona? På den tiden snakket jo ikke folk med hverandre ansikt til ansikt like mye – som gjorde hvitløksånde ikke var noe stress. Kanskje man da turte å være med edgy i matlagingen, ler han.

Glad i hvitløk? Her er noen oppskrifter som kan inspirere:

