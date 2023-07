Spisskål: Godt og rimelig tilbehør til sommermaten

Rimelig og rask

En av de måtene som går mye igjen på blant annet Instagram og TikTok, er å kutte kålen i fire båter og steke dem med snittflaten i en varm stekepanne eller på grillen. Deretter legges lokk på slik at kålen får «dampet» seg. Da får du den gode, stekte smaken samtidig som kålen blir myk og saftig, og kan nesten skjæres gjennom med en plastskje. Kålbåtene toppes deretter med en smaksrik saus og du har et nydelig måltid i seg selv.

Slik smørdamper du spisskål

Hell to cm med vann i en kjele og kok opp vannet. Ha i et par spiseskjeer med smør. Her kan du også legge i urter, sitron eller det du måtte ønske for ekstra smak. La dampe under lokk i cirka to minutter.