Gravid på ferie: Dette kan du trygt spise i utlandet

Hva kan du spise og ikke spise når du er gravid i utlandet? Sørg for at feriematen er trygg med disse rådene.

Som gravid er man gjerne redd for å spise noe som kan skade babyen i magen. Akkurat disse bekymringene forsvinner ikke nødvendigvis på ferie. Tvert imot kan det være enda mer utfordrende å navigere seg gjennom hva som er trygt og ikke trygt å spise i utlandet.

Når det gjelder mat er det to bakteriegrupper som er spesielt farlig for barnet i magen og som man ønsker å unngå: Listeria og toxoplasma.

– Både listeria og toxoplasma dør ved varmebehandling, og er derfor ikke et problem for nylaget kokt og stekt mat, sier Langsrud.

I tillegg til å spise mat som er gjennomstekt eller kokt og serveres rykende varm, er det viktigste å sørge for god hygiene ved håndtering av mat, skriver Helsenorge på sine nettsider.

Dette kan du spise på hotellbuffé

Helsenorge anbefaler at hygienereglene som praktiseres i Norge bør håndheves enda strengere i utlandet. Men betyr det at du som er gravid må leve på bagett og flaskevann hele ferien?

Skal du spise på buffé eller all inclusive kvalifiseres disse matvarene som trygge:

Unngå isbiter

På grunn av varmere klima og dårligere hygiene er ikke mattryggheten i andre land like god som her hjemme. Noen land har derfor høyere forekomst av skadelige bakterier og parasitter enn i Norge. Vannkvaliteten varierer også fra land til land.

Skal du feriere i varmere strøk frister det kanskje med isbiter i glasset, men det bør du unngå som gravid i utlandet med mindre du vet at vannet fra springen er trygt å drikke.

Bakterieeksperten anbefaler generelt å sjekke hvordan vannkvaliteten er der du er på ferie. Dette er også greit å vite når du for eksempel skal skylle salat hvis du har tilgang til eget kjøkken i utlandet.

Gjennomstek kjøtt og egg

Leier du en ferieleilighet i utlandet er det flere forholdsregler å ta med seg for å redusere sannsynligheten for å bli dårlig av maten.

– Pass på at kjøtt er stekt på alle sider og at kjernetemperaturen kommer opp i minst 70 grader. Rått kjøtt kan nemlig inneholde toxoplasma og andre skumle bakterier.

– Sørg for at eggene gjennomstekes. Egg kan være en kilde til salmonella, og gravide som går på syrenøytraliserende medisiner er ekstra utsatt for uheldige bakterier i mat, forklarer Langsrud.