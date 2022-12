Inspirasjon: Pynt bordet til jul

Pen dekor og kjærkomment samvær skaper vel så mye julemagi som det spiselige i juleselskapet. Her er noen pynte-tips.

Minner skapes rundt bordet. Pynt og lag en atmosfære som kjennes varm, innbydende og koselig for høytidens selskapeligheter.

Lek deg litt med ensfargede retter. Et dryss persille over blasse, kokte poteter gjør de med ett mer dekorative. Tørk frukt og lag girlander av popkorn.

Se til naturen for inspirasjon, velg vintage tekstiler til duker og servietter. Finn sølvtøy og glass på gjenbruksbutikken.

Ikke fokuser for mye på dyrt strass og kutymer, tenn lys, la julemusikken surre i bakgrunnen, nyt selskapet, samtalene og maten.

– Naturen er en stor inspirasjonskilde for meg, også i julen. I år kjenner jeg meg ekstra dradd mot bivoks-lys i ulike former, misteltein, einerkvister og vintergrønt, sier Myrberg til Godt.

– Jeg vil dekorere linservietten med et vakkert bånd, et ornament eller liten bjelle, gruppere kubbelys i bivoks på bordet og tørke appelsiner for duftens skyld.