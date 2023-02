Dette er årets isnyheter

13. november 2012 Aktuelt

Mmmm.. Alfred Pethon (t.h.), Jostein Eriksen Thon, Oscar Gussiås og Johannes Lunde synes det var mange gode isnyheter. (Foto: Christine Gulbrandsen.) Christine Gulbrandsen

Av Christine Gulbrandsen , Linda Johnsen Ørstavik og Pia Cecilie Vabro Lagre artikkel

Vi har testet dem.

Det meldes om varmerekorder, og mange steder er våren kommet tidlig i år.

Med sol kommer også lysten på is, og Norges to største isprodusenter kan i år friste med hele åtte nye godbiter. Vi har testet dem.

Barnas favoritt er Snackis, en oppdatert versjon av den klassiske sandwich-isen, mens de voksne falt pladask for Royal Hasselnøtt.

Royal Hasselnøtt (De voksnes favoritt)

Sjokoladefløteis med sjokoladehasselnøttsaus, overtrukket med ekte melkesjokolade tilsatt salte hasselnøttbiter.

"Men denne er jo ikke ny, denne har jeg sett og smakt før." - Alfred 8 år

Christine Gulbrandsen

Produsent: Diplom-Is

Veiledende pris: 22 kroner

Lollipop Spinn

Dette er en saftis med smak av appelsin, sitron og jordbær. I tillegg har den en ny 3D form.

"Denne var veldig bra- og den varer lenge. Det liker jeg." - Johannes 8 år

Produsent: Diplom-Is

Veiledende pris: 20 kroner

Alle barna synes at denne ser superkul og morsom ut, i tillegg synes de at smaken er god og frisk. Alle barna ville kjøpt denne på en varm dag.





De voksne synes at isen er en av de bedre saftisene, og at den er god og frisk.

Samtlige av barna sier at de savner litt sjokolade på denne isen, og de mener også at isen er litt for tykk, slik at den er vanskelig å suge på.

De voksne mener at utførelsen er dårlig. Isen er både skjev og ujevn, og på baksiden er alle isene helt flate.

Snackis (Barnas favoritt)

Vaniljeis med kjeks. Mellom kjeksene er det vaniljeis med sjokospinn, og halvparten av isen er dyppet i sjokolade med crisp.

"Det er en blanding av sandwich-is og sjokolade jo, kuuuuult." - Oscar 8 år

Produsent: Hennig-Olsen Is

Veiledende pris: 25 kroner

Barna elsker denne isen, og den er helt klart barnas favoritt i testen. Den får pluss av panelet for morsom utførelse med to ulike sider, og barna liker spesielt godt kombinasjonen av sjokolade og crisp. Alle begynte intuitivt å spise av crispen.

De voksne synes ideen og utseende er morsomt, og gir skryt for å tenke nytt når det kommer til den gode gamle sandwich-isen.

Barna har ingenting negativt å si om denne isen, alt faller i smak.

De voksne derimot, mener at både vaniljeisen og sjokoladetrekket smaker lite. Kjeksen er tykk, seig og tørr, og isen er både skjev og lite pen å se på.

Crème Chocolat Bringebær

Sjokoladefløteis med sjokoladetrekk og bringebærsaus.

"Isen ser ut som en is for voksne, fordi den har så kjedelig farge. Men den er kjempegod." - Alfred 8 år

Christine Gulbrandsen

Produsent: Hennig-Olsen Is

Veiledende pris: 22 kroner

Barna liker denne isen godt, selv om de mener at den kanskje passer best for voksne. De elsker bringebærsmaken, og synes sjokoladen utenpå var god.

De voksne mener at sjokoladetrekket har fantastisk smak. Bringebærsmaken kommer også fint til sin rett, og panelet liker at smaken var ekte uten spor av syntetisk smak.

Barna ønsker seg mer farger utenpå isen, og synes at den fine bringebærfargen kunne vært synlig på utsiden av sjokoladen.

De voksne gir sjokoladeisen trekk. De mener at den smaker vaniljeis med sjokoladepulver.

Kaptein Sabeltann

"Push-up-is" laget av vaniljeis med colasaus.

"Denne isen døper jeg om til bråkeisen." - Jostein 8 år

Christine Gulbrandsen

Produsent: Hennig-Olsen Is

Veiledende pris: 23 kroner

Barna elsker fløytene, og synes innpakningen er kul.

De voksne gir Hennig-Olsen Is pluss for fin og forseggjort innpakning og utførelse.

Barna savner sjokolade, og mener at isen kunne vært enklere å få opp. De syntes at colasmak av vaniljeis er litt rart og tre av barna orker ikke mer enn tre biter av isen. Barna er enig i at den gamle Kaptein Sabeltann-isen, som var saftis med appelsin og colasmak, var mye bedre.

Hos de voksne faller heller ikke vaniljeis med cola i smak, og panelet mener at colasmaken er syntetisk.

Dyreparken

Produsent: Hennig-Olsen Is

Veiledende pris: 12 kroner

Barna kjenner med en gang igjen isen, og synes fargene og lagene er fine. I tillegg synes de at den smakte friskt, og at vaniljelaget innerst er annerledes og godt. Barna gir pluss for sjokoladen på toppen, men synes at isen var litt hard.

De voksne synes at isen har en fin størrelse og innpakning, i tillegg til at saft- og sjokoladetrekket smaker godt.

Barna synes det er dumt at isen er blitt mindre enn den var før, og at en farge er borte.

De voksne gir vaniljeisen trekk. De mener den smaker lite, og at den er for seig i konsistensen.

Champis

Sorbet med fruktsmak.

"Champis smaker like kjedelig som den ser ut, denne var ikke god." - Johannes 8 år

Christine Gulbrandsen

Produsent: Hennig-Olsen Is

Veiledende pris: 12 kroner

Barna synes at isen ser spennende ut før de tar av papiret.

De voksne mener at navnet er bra og at innpakningen er fresh.

Barna synes at isen ser kjedelig ut når de har pakket ut isen - og de synes ikke noe særlig om smaken. Ingen av barna klarer å fastslå hva den smaker, og dette er den eneste isen i testen som barna la fra seg frivillig.

De voksne er samstemte i at isen ser kjedelig ut, smaker lite og syntetisk, og at isen har en ekkel konsistens.

Kardemomme by (pakke med 10 stk)

Christine Gulbrandsen

Produsent: Hennig-Olsen Is

Veiledende pris: 50 kroner

Barna synes at isene smaker kjempegodt, at fargene er fine og at lukten er god. De er også begeistret for kombinasjonen vaniljeis og saftis.

De voksne liker også kombinasjonen mellom vanilje og saftis, og synes at isen har en passende størrelse. God konsistens.

Barna synes at isen er litt i minste laget.

De voksne synes at isene smaker for lite, og klarer ikke å skille mellom de ulike smakene. De mener at safttrekket burde hatt sterkere smak.

Om testen:

Publisert: 13.11.2012 kl. 15:49

Oppdatert: 09.02.2023 kl. 09:10 Del

