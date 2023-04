Kaffe: Ti artige fakta

5. januar 2015 Aktuelt

KAFFETØRST: Den norske kaffedrikkeren inntar i gjennomsnitt fem kopper om dagen. Foto: Terje Bringedal/VG

Jan Ovind Lagre artikkel

Det drikkes 1,6 milliarder kopper kaffe på verdensbasis hvert år, og blant dem som drikker flest er nordmenn.

1. Den norske kaffedrikkeren inntar i gjennomsnitt fem kopper om dagen, viser tall fra Norsk kaffeinformasjon - fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kaffeprodukter. På verdensbasis blir det konsumert 1,6 milliarder kopper per dag.

2. Kaffe vokser på trær. Akkurat som med vin, er det avgjørende for smaken hvor kaffen er dyrket, jordsmonn, høyde over havet og type kaffebønne man benytter.

3. Kaffe blir primært fremstilt fra frø av kaffetreet, coffea arabica, et eviggrønt tre i maurefamilien som er viltvoksende i Afrika. Kaffe lages av frukten fra kaffeplanten. Både skall og fruktmasse fjernes, og bare kjernen (steinen), det vi kaller bønnene (frøet), blir tørket, brent og malt. I vår tid dyrkes kaffe overalt i tropene, mest i Brasil og Colombia.

4. Verdensproduksjonen av råkaffe var i 2013 omtrent ni millioner tonn. Brasil er verdens suverent største kaffeeksportør, og står for en tredel av totalproduksjonen. Norge importerer årlig rundt 40000 tonn kaffe.

5. Kaffeplanten ble hentet fra New Guinea i 1727. En legende sier at brasilianske myndigheter ønsket å starte dyrking av kaffe, og sendte en løytnant til franske Guinea for å stjele kaffefrø. I stedet stjal løytnanten hjertet til guvernørens kone, og ved løytnantens avreise tilbake til Brasil overrakte den forelskede fruen løytnanten en blomsterbukett hvor hun hadde gjemt grener med frukt fra en kaffebusk.

KAFFEPAUSE: En god og pyntet cappucino venter på å bli satt til livs. Foto: Gisle Oddstad/VG

6. Kaffens historie strekker seg mye lenger tilbake. En 1500 år gammel vandrehistorie handler om gjeteren Kaldi fra Etiopia. Kaldi oppdaget at geitene oppførte seg merkelig etter at de spiste en plante med røde bær.

Geitene fikk ikke sove om kvelden. Han fortalte det til en munk, som straks fattet interesse for fenomenet og helte varmt vann over bærene. Munkene hadde hatt problemer med å holde seg våkne under bønnestundene, men etter å ha inntatt den nye drikken var de langt mer alerte.

7. For minst 700 år siden dukket det opp kaffehus i Jemen og andre steder på Den arabiske halvøy. Området var dominert av islam, og folk kunne derfor ikke åpent nyte vin eller annen type alkohol. Selve ordet kaffe er dokumentert fra 1598 på italiensk, caffe, igjen fra tyrkisk kahve, som igjen er avledet fra det arabiske ordet qahwah (kaffe).

Kaffe ble introdusert i Norge på slutten av 1600-tallet, men den var dyr og lenge forbeholdt et sjikt av velstående borgere. Den norske overklassen nøt kaffe utover på 1700-tallet, mens den store utbredelsen her til lands kom først på 1800-tallet.

SØT AVSLUTNING: Med litt vanilje og espresso kan du raskt ha en fristende dessert klar. Klikk her for Lise Finckenhagens oppskrift på affogato. Foto: Sara Johannessen/VG

8. Kaffe hadde i lang tid også status som medisinsk middel. På 1700-tallet ble kaffe gitt til munker og prester i den katolske kirke som antipotensmiddel. Kaffen hadde et rykte på seg for å motvirke erotiske følelser og gjøre menn impotente.

9. Nyere studier viser at kaffe kan redusere risikoen for diabetes, enkelte typer kreft, Alzheimers, Parkinsons og hjerteinfarkt. En forskningsrapport fra Universitetet i Tromsø viser at 3-6 kaffekopper om dagen også kan redusere faren for blodpropp i bena og lungene.

10. Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) var - gjennom 20 år - to ganger i uken fast gjest på et kaffehus i Leipzig og komponerte «Kaffeekantate» til drikkens ære.

Kilder: kaffe.no, ordentligkaffe.no, Store norske leksikon, Wikipedia

Del dine kaffebilder på Instagram med #godtno, og vi plukker deg kanskje til forsiden eller reposter de beste.

Publisert: 05.01.2015 kl. 16:25

Oppdatert: 12.04.2023 kl. 10:29 Del

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny

Annonse Dagens beste tilbud