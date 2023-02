Det beste jeg vet med Wenche Andersen

– Ja, jeg lager ofte for eksempel ekstra store salater. Da passer jeg på at salaten inneholder ting som også er gode senere. Bladsalaten er gjerne en tykk hjertesalat, ikke veldig fin salat som blir vissen og stygg. Og så lager jeg en stor porsjon, tar bort halvparten, dekker til og setter kaldt med en gang. Så har jeg resten dagen etter, og steker kanskje kyllingfilet eller et stykke fisk til, for å variere litt.