Slik får hun hagen til å vare året rundt

I Rissa, et lite tettsted på Fosen i Trøndelag, bor Marte Bakken blant eple- og plommetrær, ripsbusker, bringebær og selvdyrkede grønnsaker. Målet er å få sesongene i hagen til å vare utover vinteren.

Det er vått i gresset etter at en regnskur har skylt over Rissa tidligere på morgenen. Men nå titter solen frem mellom skyene og himmelen blir blå.

Marte står ved siden av et frodig epletre, hvor eplene har begynt å få en dyp rødfarge.

Men selv om tomten er jordfattig er treet både frodig og fruktig. Marte har bardunert det med stropper, slik at det ikke skal bli tatt av vinden under uvær.

– Men det vokser bra til tross for det. Det er inspirerende å finne ut hva man klarer å få til på et så lite areal med så dårlig utgangspunkt.

Derfor har hun også grønnsakskasser med jord for å kunne dyrke mer.

– Mange tror man må ha mye areal for å dyrke mat . Men det trenger man ikke.

– Se her, sier Marte.

– Her har squashen begynt å vokse opp i epletreet, ler hun.

– Jeg tror veldig på at vi må forbruke mindre. Det er blitt grunntanken i alt jeg gjør.

– Hvis vi skal hente tang må vi gjøre det nå. Jeg ser at høyvannet er på vei, sier hun.

Marte finner frem en trillebår og en høygaffel. Det er bare noen titalls meter til strandkanten, hvor tang ligger som et tykt lag over sanden. På andre siden av fjorden ser man Lensvikfjellene som speiler seg i sola.

Hun forteller at faren vokste opp på gård på en øy hvor tang ble brukt til å gjødsle potetåkeren.

Boka «Kjøkkenhage» skriver at tang inneholder mye næringsstoffer som nitrogen, kalium, mineraler og vitaminer. Forskning.no skriver på sine nettsider at tang derfor er god «mat» for organismene i jorden.