Ni ting du kan bruke saksen til på kjøkkenet

Klipp urter

Har du laget en god gryterett du vil toppe med koriander? Saksen er en god venn når man bruker urter i matlagingen – og det går mye fortere enn å finhakke med kniv. Ta tak i en håndfull av bladene og stilkene, snipp med saksen, og klippe over maten for en dekorativ finish.

Vårløk i en fei

Rask salat

Prøv paprika

Unngå chilifingre

Hvem har vel ikke gått på en chilifinger-smell? Dette trikset er en god løsning for deg som ikke takler sviingen i øyet. Se det for deg: Du kutter chili, tilbereder maten, vasker over kjøkkenet og tar oppvasken. Men så klør du litt i øyekroken – og det begynner å svi! Brått har du gnidd chilifingrene utover hele øyet og må ta de smertefulle konsekvensene.

Enkelt å kutte opp kylling

Skal du lage en Tikka Masala, eller bare en enkel wok? Ta saksen fatt! Her vil Godt-redaksjonen påstå at det er like raskt, om ikke raskere, å bruke saksen når du skal klippe opp kyllingfileter. Det går raskt, og er superenkelt. Start med å «brette ut» fileten, slik at du får oversikt over hele stykket. Så kan du begynne å klippe ved den tynneste siden. Jobb deg oppover til du er gjennom alt kjøttet.