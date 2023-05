Det beste jeg vet: Heidi Røneid

Under innspillingen av «Forræder» fikk ikke Heidi Røneid sove. På dagtid drømmer hun om å være med i et kokkeprogram – men det er ett problem.

Du kjenner kanskje Heidi Røneid som sjakkekspert på skjermen hos både TV2 og NRK – men viste du at hun er veganer? Og at hun spiste gelépulver rett fra boksen som liten?

– Det er kjempegøy, men innspillingen var mer slitsom enn jeg hadde sett for meg. Samtidig var det fantastisk å bli kjent med folkene.

– At det var ufattelig slitsomt. Jeg fikk ikke sove og ble liggende og tenke på hvem som var forræder.

– Meze. Jeg er nemlig svak for småretter med brød. På en libanesisk restaurant i London fikk jeg den beste meze! Her fikk vi nystekt flatbrød med baba ganoush, altså dipp laget av aubergine. Om jeg visste at jeg skulle dø i morgen, hadde jeg dratt dit og spist det brødet.