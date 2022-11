Pepperkaketriksene du ikke visste at du trengte

22. november 2022 Aktuelt

KJENDISFAKTOR: Dette pepperkakehuset fikk oppmerksomheten til en veldig viktig nordmann for et par år tilbake. Heidi Sagli Lie

Ingeborg Christensen Breivik Lagre artikkel

Er du lei av at pepperkakehuset ditt ligner mer på en pepperkakehytte? Frykt ikke, for Trondheims store pepperkakestjerne deler sine beste tips og triks.

Det nærmer seg juletider, og mens julemusikk, snø, kakao og familiemiddager kan få fram julestemningen i ethvert hjem, så er det én tradisjon som ofte bare medfører et stort stressmoment for mange: Pepperkakebakingen.

Glovarmt, smeltet sukker, klissete deiger og små barn som spiser opp Non Stop-posen før den i det hele tatt får bli til pynt på en eneste pepperkake, er ikke den beste kombinasjonen å ha på kjøkkenet.

Ofte ender derfor pepperkakehuset opp med å ligne mer på en pepperkakehytte som har stått nedsnødd litt for lenge.

Men slik er det ikke for «pepperkakedronningen» Heidi Sagli Lie. Hun bygger meterhøye pepperkakepalasser, hoteller og museumer som aldri kollapser, og hvor melispynten aldri gulner.

Nå deler hun sine beste tips.

Pepperkaker til Slottet

Lies kjærlighet for pepperkaker oppstod tidlig.

– Jeg husker at tvillingsøsteren min og jeg fikk være med ned til sentrum i Trondheim en jul da vi var små. Så gikk vi forbi Erichsens Konditori, og der i vinduet stod det fineste pepperkakehuset du kan tenke deg. Jeg glemmer det aldri, det var som i et eventyr. Da visste jeg at jeg ville gjenskape noe lignende, forteller hun.

I dag baker Lie pepperkakehus i sann kopi av Britannia Hotel i Trondheim.

– Og så kom jeg faktisk nettopp tilbake fra Oslo, jeg fikk et oppdrag der om å lage pepperkakehus av Astrup Fearnley-museet, restauranten Hanami og Handelsbanken.

– Hvem skulle trodd at pepperkakebaking ville medbringe så mange jobbmuligheter?

– Ja, jeg trodde det var en veldig snever bransje, men tydeligvis ikke!, ler kakebakeren.

Skalpeller og pizzahjul

Nå er det kanskje ikke slik at alle planlegger å lage like storslåtte pepperkakehus som Lie gjør, men ett redskap anbefaler hun likevel til alle:

– Pizzahjul! Det er så mye mer effektivt og presist enn sånne lange brødkniver. Jeg har alltid en skarp skalpell og et pizzahjul tilgjengelig når jeg baker pepperkaker.

Et annet tips hun har til både store og små pepperkakebakere, er å kjevle ut deigen direkte oppå bakepapiret. På den måten slipper man å frakte kakene over til bakebrettet for hånd.

BAKEMESTER: Lies bakekunster har sikret henne flere viktige oppdrag på pepperkakefronten. PRIVAT

– For all del, når du begynner å bake ut deigen, legg den oppå et bakepapir! Hvis du kjevler rett på brødfjølen, så risikerer du at pepperkakene mister all form når du frakter dem.

– Jeg kjevler rett på bakepapiret når jeg laget små former også, for hvis ikke så får kakene så mange fingeravtrykk og buler og kuler. Og det er veldig sjarmerende når det er små barn som lager pepperkakene, men jeg er opptatt av at delene skal være så perfekte som mulig, sier hun og ler igjen.

To runder i ovnen

En litt sur nyhet for alle utålmodige pepperkakebakere, er at deigen helst trenger to runder i ovnen, og gjerne opptil fire runder om man skal begi seg ut på et like ambisiøst pepperkakehus som Lie lager.

– Jeg har begynt å lage pepperkakehus til Britannia Hotel i Trondheim, og de må ha tjukke vegger på cirka én centimeter, slik at de ikke kollapser under transporten. Da er det veldig viktig at alle kakene er helt tørre. Hvis deigen er det minste myk, så vil hele huset kollapse. Men dette er jo så klart ikke nødvendig om man bare lager pepperkakemenn.

PERFEKSJONIST: For Heidi Sagli Lie er pepperkakebakingen såpass viktig at hun ikke vil risikere at et eneste fingeravtrykk havner på mesterverket hennes. PRIVAT

For vanlig tykkelse på pepperkakehus (cirka tre til fire millimeter tykkelse), så anbefaler eksperten å steke kakene i 15 minutter i to runder.

Og når det gjelder limen som faktisk holder hele mesterverket sammen, så mener Heidi Sagli Lie at knekk, altså glovarmt, smeltet sukker, er det eneste som faktisk funker.

– Jeg har prøvd ALT! Både melis, lynlim og limpistol. Det er ingenting som funker så bra som knekk.

For å søle så lite som mulig, anbefaler Lie å dyppe pepperkakene direkte nedi det varme sukkeret før man limer delene sammen.

Kritthvit glasur

Pepperkakeentusiasten forteller videre at det hun får mest spørsmål om på Instagram, hvor hun deler alt av søtsaker som hun lager gjennom året, er hvordan hun får glasuren på pepperkakene til å holde seg så hvit.

Du har kanskje opplevd at vann-og-melis-glasuren mange av oss tar til takke med får en grågul farge etter at pepperkakehuset har stått ute i noen dager? Det opplever ikke pepperkakebakeren fra Trondheim.

– Jeg har ikke brukt vann og melis på mange år. Det jeg gjør nå er å ta ca to eggehviter, nesten en hel pakke melis og to til tre teskjeer med sitronjus. Jeg lager jo store mengder, så man kan bare justere oppskriften etter hvor mye man trenger.

SUPERGLASUR: Ifølge Heidi Sagli Lie er pisket eggehvite helt nødvendig for at glasuren skal holde seg snøhvit gjennom julesesongen. PRIVAT

– Glasuren må piskes med elektrisk mikser i minst fem minutter. Det er veldig viktig for at den skal bli ordentlig stiv, og for å få ut alle klumpene.

Og ifølge henne selv, holder denne glasuren seg hvit i et halvt år.

Publisert: 22.11.2022 kl. 15:40

Oppdatert: 23.11.2022 kl. 11:25 Del

