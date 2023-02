Slik bruker TikTok-Kaayne airfryeren sin

MATGLAD: Kristoffer Kaayne Kalsaas har blant annet gitt ut kokeboken «Sånn her lager du ...». Privat

Da TikTok-er og kokebokforfatter Kaayne fikk sin første airfryer for noen år siden, ga han den bort. Nå bruker han den til alt fra å koke egg til å steke biff.

Det råder liten tvil om at airfryeren er i vinden om dagen. En kokebok om airfrying ble fjorårets mest solgte kokebok, og Facebook er full av grupper med titusenvis av følgere som diskuterer hvordan man best kan bruke den lille varmluftsovnen.

En annen som har blitt airfryer-frelst, er TikTok-favoritten Kristoffer Kaayne Kalsaas. Han har begynt med «airfrydays» i kanalene sine, der han deler tips om hvordan man lager alt fra minipizzaer av potet, til hvordan det faktisk er å lage ribbe i airfryer.

Men det var ikke kjærlighet ved første fry.

– Jeg fikk en airfryer av moren min til jul for to-tre år siden, men jeg brukte den aldri, så jeg ga den bort. Men så fikk jeg så mange forespørsler om å lage airfryer-oppskrifter, så da tenkte jeg «greit! Nå skal jeg være helt objektiv og se om den faktisk har noe for seg,» sier Kaayne, og fortsetter:

– Men så endte det som regel alltid med å blir bra. Så bare tok det av derfra.

Sjekk ut Kaaynes oppskrift på kylling i airfryer lenger ned i saken.

Populær vare

Kaayne forteller at responsen fra følgerne har vært «veldig positiv».

– Men jeg har også fått respons fra folk som er skeptiske, for eksempel kokker, som ikke ser poenget med den. «Den er jo bare en varmluftsovn,» liksom. Og ja, den er det. Men den er mye mer praktisk i hverdagen.

– På hvilken måte?

– Den er veldig liten, du slipper å varme opp en hel ovn, og den er supereffektiv så den varmer opp mat på mye kortere tid.

Salget av airfryere går bare oppover, skal vi tro elektrokjeden Power.

– Det går unna! En skikkelig «frying» start på året. Vi har 82% økning mot 2022, som igjen hadde 32% økning mot 2021. Så de flyr bokstavelig ut av hyllene. Det er en av de aller mest søkte produktene på Power.no om dagen, sier Monica Fasting, som er Nordic PR and Communication Manager.

Også hos Komplett og Elkjøp har salget økt.

– Airfryer i seg selv, og ikke minst tilbehør, har beholdt sin popularitet og vi ser ikke at det vil stoppe opp med det første, snarere tvert imot. Det ser vi på salgsveksten som bare denne måneden har en økning på 300 prosent hittil, har salgssjef i Elkjøp Norge, Arnstein Værdal, sagt tidligere.

Som stekeovnens induksjon

Ifølge en test gjennomført av BBC, kostet det faktisk mindre i strømutgifter å bruke en airfryer kontra en stekeovn. Mens det kostet 35,7 pence å steke en kylling i ovnen, kostet det 14,6 pence i airfryeren.

– Det er så rart, folk blir liksom frelst. Og jeg lurer sånn på hvorfor jeg ikke bruker ovnen mer. Men det er noe med å bøye seg ned til ovnen, vente på at den skal bli varm, putte i bakepapir... Det er så viktig for folk å spare tid i disse dager, at den lille forskjellen mellom en vanlig ovn og en airfryer har mye å si nå.

– Er det nesten litt som en induksjonsplate kontra en vanlig stekeplate? Når jeg lager mat hos faren min, som har sånne gamle stekeplater som blir røde, er det jo helt krise å stå og vente.

– Ja! Det er akkurat sånn det er.

I tillegg, sier Kaayne, kan du ta den med deg «overalt».

– Bor du i et kollektiv, kan du jo ha den med på rommet.

– Du kan jo faktisk steke deg mat på kontoret.

– Ja!

Genialt biff-triks

Av tingene han synes funker bra i airfryer, er blant annet oppvarming av restemat: Pizza fra dagen før, eller pommes frittes som er soggy når det kommer fram på døra.

– Når jeg bestiller McDonald’s på døra, er pommes frittes-en ganske soggy. Etter en runde i airfryeren er de bedre enn når du får de ferskt på restaurant. De er nesten som en kombinasjon av potetgull og pommes frittes - crunchy og saftig.

Nå tar han også alltid vare på kalde poteter.

– Når poteter er kokt og så kjølt ned, skjer det noe med stivelsen. Så når de varmes opp igjen får du den crunchy skorpen. Restepizza får også sprø bunn og smeltet ost.

– Er det noe du har prøvd å lage som ikke ble bra?

– Ribbe ble helt greit. Hvis noe skal langtidsstekes, tror jeg at ting tørker ut litt mer i airfryeren enn i ovnen. Da føler jeg det er bedre å bruke over- og undervarme. Og retter med rennende røre, som fish and chips og corn dogs. Men du kan lage kylling med panering. Det føles bare litt som å spise grovbrød istedenfor loff, fordi det ikke blir like saftig som å fritere i olje.

– Hva er det rareste du har laget?

– Jeg hadde ikke trodd at egg skulle funke, men det gjør det. Og så har jeg et tips for å lage biff i airfryer: Kjøp masse First Price-entrecôter, gjerne noen som er på halv pris på grunn av dato, og sleng dem i fryseren. Legg den dypfryste biffen i en forhåndsvarmet airfryer på så høy varme du får den, og stek på hver side i cirka fem minutter - tiden kommer an på hvor tykk biffen er.

Da, sier Kaayne, får du en biff med god stekeskorpe på utsiden, som er medium-rå på innsiden.

– Det er helt genialt. Da sparer du både tid og penger.

Kaaynes kylling i airfryer:

Sjekk ut noen av Kaaynes oppskrifter under (de er dog uten airfryer):

Vi opplyser om at Kristoffer Kaayne Kalsaas, som matinfluencer, gjør kommersielle oppdrag, inkludert innen airfrying. Godts redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt.

