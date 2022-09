Fem varmende høstgryter

Vi er klare for å fylle magen med smaksrike og gode gryteretter nå som temperaturen faller og kveldene med ett blir veldig mørke. Varme høstgryter som kjennes som en varm og omsorgsfull klem, det er det vi vil lage nå.

Nordafrikansk kylling

Høstlam

En lammefrikassé skal ikke stresses, her trengs tid. Kjøttet, som kommer fra de mindre møre delene av lammet, skal få kose seg stille og rolig til det oppnår en «smelt-i-munnen»- effekt som ikke oppnås uten god tid.

Kjøttfritt

Dette er et supert valg når du planlegger en kjøttfri og rask middag. Den er så mettende og god at du ikke kommer til å tenke på at det ikke var kjøtt i den.