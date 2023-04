Derfor blir du magesyk etter hytta

Det er påskeferie og mange nordmenn reiser i tradisjon tro på hytta for å gå på ski, sitte i solveggen og løse påskenøtter eller for å ta seg en dans på afterski.

Men visste du at noen typer hytter kan gi større sannsynlighet for sykdom?

Lavere standard gir mer magesyke

Det skriver Nofima i en pressemelding. Nofima er et matforskningsinstitutt som driver forskning for blant annet matindustrien.

Jo, fordi lavere hyttestandard gjør at vi endrer rutinene våre for hygiene.

Vann, elektrisitet og rutiner

Håndhygiene har mest å si

– Helt konkret handler det om at man gjerne har en balje med vann hvor mange vasker hender uten at vannet skiftes ofte nok.

I undersøkelsen som er utført svarer én av tre at de fyller opp baljen eller vasken med vann, og lar vannet bli værende slik at flere bruker det samme.

– Blant disse rapporterer kun 1 av 4 at vannet skiftes for hver håndvask. De fleste skifter vannet flere ganger om dagen, og i noen tilfeller skiftes vannet en gang om dagen eller sjeldnere.

Hun forteller at flere også svarer i undersøkelsen at de ikke bruker såpe ved håndvasken.

– Jeg tror ikke folk tenker over at man ikke får vasket hendene i rent vann, sier forsker Almli om hygienerutinene på hytter uten innlagt vann, hvor mange vasker hender i samme balje.

Bakterier i oppvaskvannet

Er det bakterier i vannkilden man bruker på hytta vil det selvsagt ha en effekt om man både bruker det som drikkevann og oppvaskvann. Et godt tips er derfor å koke vannet, dersom det er mistanke for bakterier.

Hva med hytter uten strøm?

Hun påpeker også at mat som burde stått i et kjøleskap kanskje har stått i en kjølebag litt for lenge, for eksempel. Det gjør at maten risikerer å bli dårligere.